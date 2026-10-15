Triển khai thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai

Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tặng hoa chúc mừng Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn và tri ân nguyên Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Cao Quốc Sang. Ảnh: Thành Nam

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thành ủy, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã thông báo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Trong đó, có quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nông Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hàng Gòn giữ chức Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai; giao đồng chí Nông Thanh Tuấn phụ trách điều hành hoạt động của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Thời gian bổ nhiệm giữ chức vụ đối với đồng chí Nông Thanh Tuấn là 5 năm, kể từ ngày 15-10-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng đã chúc mừng, bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng đồng chí Nông Thanh Tuấn sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thành phố Đồng Nai trong giai đoạn phát triển mới. Cùng với đó, đồng chí Dương Minh Dũng cũng tri ân những đóng góp của nguyên Phó Giám đốc phụ trách Cao Quốc Sang trong hành trình 34 năm gắn bó và cống hiến tại cơ quan.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thành Nam

Đồng chí Dương Minh Dũng đề nghị: Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai và tập thể Ban Giám đốc cùng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động, cộng tác viên chuyên trách của cơ quan tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó cần tiếp tục kế thừa, giữ vững bản lĩnh báo chí cách mạng, đóng vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng; chủ động, sắc bén đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để làm tốt nhiệm vụ, đồng chí đề nghị: Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai cần tiếp tục xây dựng khối đoàn kết nội bộ thống nhất, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các vị trí việc làm và đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu công tác mới. Song song đó, phải chuyển đổi số toàn diện, chuyển mạnh từ mô hình quản lý thiết bị sang quản trị hệ thống công nghệ. Đồng thời, triển khai nghiêm túc các kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy trong thời gian qua đối với Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nam

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nông Thanh Tuấn bày tỏ vinh dự và nhận thức sâu sắc trách nhiệm lớn lao khi được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao trọng trách mới là Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, cơ quan báo chí chủ lực của thành phố. Đồng chí ghi nhận và cảm ơn đồng chí Cao Quốc Sang, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai về quá trình cống hiến bền bỉ cho cơ quan.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng; Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Liêm và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Nam

Với tinh thần cầu thị, khát vọng cống hiến, cùng sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và sự đồng hành của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, cộng tác viên chuyên trách của cơ quan, đồng chí Nông Thanh Tuấn bày tỏ sẽ quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong buổi ra mắt nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nông Thanh Tuấn đề nghị tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động, cộng tác viên chuyên trách của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó rà soát, đánh giá tiến độ và chất lượng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, chuyên môn theo chỉ đạo của Thành ủy. Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới phương thức truyền tải để báo chí luôn là nguồn thông tin chính xác, kịp thời, hấp dẫn và mang tính định hướng cao. Thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng môi trường làm việc số hiện đại gắn với kiểm soát chất lượng, an toàn thông tin và trách nhiệm biên tập.

Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, cộng tác viên chuyên trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai dự hội nghị. Ảnh: Thành Nam

Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn mong muốn tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động, cộng tác viên chuyên trách toàn cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn tinh thông và kỹ năng số để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả điều hành, rà soát quy chế phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.