Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

Việc triển khai kế hoạch góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chủ động phòng ngừa vi phạm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: các sở, ban, ngành, UBND cấp xã tổ chức quán triệt nội dung Luật và văn bản hướng dẫn cho cán bộ, công chức trong quý IV/2026 và quý I/2027; các cơ quan, đơn vị rà soát các văn bản do HĐND và UBND thành phố ban hành liên quan đến trách nhiệm bồi thường để kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính về bồi thường nhà nước trước ngày 24/2/2027, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ và rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước hoàn thành trong quý II/2027.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện theo quy định.