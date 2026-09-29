Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. (Ảnh: TL)

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng vừa ban hành Quyết định số 2132/QĐ-BTP phân công nhiệm vụ triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Theo Quyết định, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; lồng ghép nội dung phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức tập huấn trực tuyến, xây dựng tài liệu điện tử, bảo đảm việc triển khai thi hành Luật tiết kiệm, hiệu quả, đúng yêu cầu.

Các đơn vị đồng thời có trách nhiệm xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định; kịp thời thông báo tình hình triển khai cho Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo Bảng phân công; tổng hợp tình hình, kịp thời đề xuất phương án xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Trong đó, Cục chủ trì xây dựng tài liệu phục vụ quán triệt, triển khai thi hành Luật; tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đồng thời, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật; xây dựng Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Trên cơ sở kết quả rà soát, thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước cũng được giao xây dựng, phát hành tài liệu phục vụ công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản liên quan; xây dựng, cập nhật tài liệu tập huấn, bồi dưỡng và tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước.

Việc phân công cụ thể các nhiệm vụ nhằm bảo đảm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được triển khai đồng bộ, kịp thời, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bồi thường nhà nước.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 15/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Trước đó, ngày 15/9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.