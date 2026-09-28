Theo Quyết định, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; lồng ghép nội dung phù hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tập huấn trực tuyến, xây dựng tài liệu điện tử bảo đảm tổ chức triển khai thi hành các nhiệm vụ tiết kiệm, hiệu quả, đúng yêu cầu; xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; kịp thời thông báo về tình hình triển khai thực hiện cho Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (ĐKGDBĐ&BTNN) để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Cục ĐKGDBĐ&BTNN là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đố việc thực hiện các nhiệm vụ tại Bảng phân công, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Cụ thể, ĐKGDBĐ&BTNN chủ trì xây dựng tài liệu phục vụ việc quán triệt, triển khai thi hành Luật; Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Xây dựng Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; xây dựng báo cáo kết quả rà soát và thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Luật và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan; xây dựng, phát hành tài liệu phục vụ công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; xây dựng, cập nhật tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước…