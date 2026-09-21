Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

Kế hoạch hướng đến mục tiêu cụ thể hóa nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thi hành luật đồng bộ, kịp thời và hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân đối với hoạt động chuyển giao công nghệ. Đồng thời, đây là cơ sở để theo dõi, đánh giá kết quả và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực này. UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, cùng các địa phương thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung luật và các văn bản hướng dẫn thi hành thông qua việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục, cung cấp tài liệu trên Cổng thông tin điện tử thành phố và phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ hai, tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng liên quan. Thứ ba, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định mới của Trung ương. Thứ tư, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ trên địa bàn.