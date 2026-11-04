Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 9 luật về quân sự, quốc phòng

Mục đích của Kế hoạch nhằm bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng (gọi tắt là Luật).

Đại tướng Phan Văn Giang báo cáo giải trình trước Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, ngày 8-8-2026. Ảnh: chinhphu.vn

Đồng thời, xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, nhân dân trong việc thi hành Luật.

Kế hoạch xác định các nội dung nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan thực hiện như sau:

Bộ Quốc phòng biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình khác theo chức năng quản lý của mình, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về nội dung Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Hai nhiệm vụ trên được thực hiện trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Từ nay đến hết năm 2026, Bộ Quốc phòng tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của mình, thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23-8-2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2026. Ảnh: qdnd.vn

Các bộ, ngành, địa phương rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công và gửi kết quả về Bộ Quốc phòng (theo chức năng quản lý của từng bộ, ngành) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành 2 nghị định (sửa đổi, bổ sung 11 nghị định) theo trình tự thủ tục rút gọn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành 4 thông tư (sửa đổi, bổ sung 25 thông tư).

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật từ nay đến hết năm 2026 và các năm tiếp theo.