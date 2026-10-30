Triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật - PBGDPL (có hiệu lực từ ngày 1-3-2027) trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tập trung vào 11 nội dung. Trong đó, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến PBGDPL, xác định văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của luật và báo cáo kết quả rà soát cho Sở Tư pháp trước ngày 31-12-2026.

Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn triển khai, thi hành luật theo đề nghị của Trung ương; đánh giá điều kiện thực tiễn, khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa để đề xuất ban hành chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ PBGDPL; xây dựng, ban hành hoặc tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến PBGDPL trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định của luật; tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai thi hành luật và các văn bản liên quan bằng các hình thức phù hợp.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao giải nhất tập thể cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí cho Trường Đại học Khánh Hòa.

Trước ngày 1-3-2027, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp rà soát, hướng dẫn rà soát, kiện toàn, thành lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp. Trước ngày 20-4-2027, Sở Tư pháp hướng dẫn các địa phương rà soát, kiện toàn báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; tham mưu rà soát, kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. UBND cấp xã rà soát, kiện toàn báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cấp mình. Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tập huấn, bồi dưỡng pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ làm công tác PBGDPL theo phạm vi quản lý.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức triển khai các chính sách về PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo quy định của luật; tổ chức PBGDPL phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh truyền thông chính sách, PBGDPL thông qua nền tảng số, mạng xã hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Sở Tư pháp quan tâm hướng dẫn nguồn thông tin pháp luật chính thống, cách thức kiểm chứng thông tin pháp luật trên môi trường số; khai thác tài liệu, sản phẩm số dùng chung. Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp rà soát, đề xuất hoàn thiện nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình, tài liệu giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; đổi mới phương pháp giáo dục pháp luật; tăng cường hoạt động trải nghiệm, cuộc thi, sân chơi tìm hiểu pháp luật; ứng dụng công nghệ số, hình thức trực tuyến phù hợp với học sinh, học viên và sinh viên.

Các sở, ngành, địa phương quan tâm bảo đảm các điều kiện, nguồn lực; theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành Luật PBGDPL và các văn bản liên quan...