Triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở từ năm 2027

Theo kế hoạch, thành phố tập trung tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật; rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp. Trong đó, việc rà soát, xác định các văn bản cần điều chỉnh phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026; kết quả gửi Sở Tư pháp trước ngày 15/1/2027.

Thành phố cũng sẽ rà soát, củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, kỹ năng hòa giải cho cán bộ, hòa giải viên và những người có liên quan. Các thủ tục hành chính về hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố phải được công bố, công khai trước ngày 20/2/2027.

Sở Tư pháp được giao chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai; phối hợp xây dựng nghị quyết thay thế Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố, trình UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, ban hành theo quy định. UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên và bảo đảm nguồn lực để hoạt động hòa giải được thực hiện hiệu quả.

Luật Hòa giải ở cơ sở, số 16/2026/QH16 được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/3/2027; Kế hoạch ban hành nhằm bảo đảm Luật được triển khai đồng bộ, thống nhất trên địa bàn thành phố.