Triển khai thi đua bảo vệ môi trường trong đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trong đoàn viên, người lao động và các cơ quan, doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030.

Hệ thống xử lý chất thải tại một doanh nghiệp ở Cụm Công nghiệp Diên Phú.

Phong trào được triển khai từ cấp tỉnh đến cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng cá nhân, gắn với những nội dung thi đua cụ thể, phù hợp với đặc điểm, điều kiện hoạt động của từng đối tượng. Trong đó, đối với mô hình “Cơ quan, đơn vị, trường học xanh - sạch - đẹp”, các đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng. Trọng tâm là thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải, không để xảy ra ô nhiễm môi trường; xây dựng cảnh quan nơi làm việc xanh, sạch, đẹp, không rác; hình thành lối sống xanh, thân thiện với môi trường. Đồng thời, định kỳ tổ chức tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường, khuyến khích các sáng kiến, giải pháp thiết thực trong giữ gìn môi trường.

Đối với mô hình “Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xanh - sạch - đẹp”, các doanh nghiệp căn cứ vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh để lựa chọn nội dung triển khai phù hợp. Trong đó, chú trọng tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; quản lý, thu gom và xử lý rác thải, chất thải đúng quy định; có giải pháp giảm thiểu chất thải phát sinh, ứng dụng công nghệ sạch trong sản xuất; xây dựng cảnh quan, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp.

Liên đoàn Lao động tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% công đoàn xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua. Mỗi xã, phường xây dựng tối thiểu 1 mô hình như: “Doanh nghiệp xanh”, “Công sở xanh - sạch - đẹp”, “Nơi làm việc không rác”, “Nhà máy xanh” hoặc mô hình “Giờ làm thứ 9”. Đồng thời, phấn đấu 100% công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia bảo vệ môi trường; 100% cơ quan, đơn vị, trường học hưởng ứng mô hình “Xanh - sạch - đẹp”. Bên cạnh đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được phổ biến, quán triệt và gương mẫu thực hiện phong trào. Các công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp duy trì hoạt động vệ sinh môi trường định kỳ ít nhất 1 lần/tháng; đồng thời đăng ký thi đua thực hiện phong trào.

Để đạt mục tiêu đề ra, Liên đoàn Lao động tỉnh xác định tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung thực hiện phong trào vào chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề và định kỳ; bổ sung tiêu chí bảo vệ môi trường vào nội dung thi đua của các cấp công đoàn. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, người lao động; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn. Công tác giám sát, phản biện xã hội được chú trọng, gắn với biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng kiến thiết thực, góp phần lan tỏa ý thức và hành động bảo vệ môi trường trong cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng…