Thành phố xác định việc mở rộng ứng dụng phải gắn với kiểm soát hiệu quả vận hành, khắc phục hạn chế kỹ thuật, bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu cá nhân.

Trên cơ sở kết quả đánh giá giai đoạn thí điểm và các điều kiện đã chuẩn bị, thành phố thống nhất triển khai thí điểm có kiểm soát ứng dụng "Trợ lý nhân dân" trên diện rộng. Đợt đầu được thực hiện tại 15 xã, phường đủ điều kiện, gồm 11 phường: Cảnh Thụy, Chũ, Đa Mai, Gia Bình, Kinh Bắc, Quế Võ, Thuận Thành, Tiên Du, Tiền Phong, Yên Phong, Yên Dũng và 4 xã: Ngọc Thiện, Phật Tích, Tam Đa, Tam Giang. Việc triển khai được thực hiện theo từng đợt, có đánh giá trước khi mở rộng, trong thời gian thí điểm 3 tháng theo Công văn số 11508/UBND-CĐS ngày 14/10/2026 của UBND thành phố.

Các đại biểu nhấn nút triển khai thí điểm ứng dụng “Trợ lý nhân dân” tại các xã, phường đợt 1. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Sau thời gian triển khai thí điểm tại 5 xã, phường gồm Song Liễu, Bắc Giang, Hiệp Hòa, Nam Sơn và Phương Liễu, ứng dụng "Trợ lý nhân dân" bước đầu phát huy hiệu quả trong hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số, góp phần rút ngắn thời gian kê khai hồ sơ, giảm áp lực hướng dẫn cho cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tính đến hết ngày 20/10/2026, tại 5 xã, phường thí điểm, ứng dụng đã hỗ trợ người dân nộp 9.646 hồ sơ thuộc 61 thủ tục hành chính; trong đó, 4.541 hồ sơ (chiếm 47,1%) được thực hiện trên phiên bản có hướng dẫn bằng giọng nói. Ngoài 5 địa phương thí điểm, 12 đơn vị khác trên địa bàn thành phố cũng đã phát sinh hồ sơ qua ứng dụng, nâng tổng số hồ sơ được thực hiện qua "Trợ lý nhân dân" trên toàn thành phố lên 13.103 hồ sơ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Ứng dụng hỗ trợ nhận dạng thông tin trên giấy tờ, tự động điền biểu mẫu điện tử, số hóa và đính kèm thành phần hồ sơ, hướng dẫn người dân từng bước thực hiện thủ tục. Thời gian kê khai một hồ sơ giảm từ khoảng 8 - 10 phút xuống còn 2 - 3 phút, góp phần giảm thao tác nhập liệu cho công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tuy nhiên, quá trình thí điểm cũng bộc lộ một số hạn chế như khả năng nhận dạng giấy tờ viết tay chưa cao, xử lý hồ sơ nhiều trang còn chậm vào giờ cao điểm; việc cập nhật dữ liệu địa danh, biểu mẫu sau sắp xếp đơn vị hành chính cần tiếp tục hoàn thiện. Một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, chưa quen thao tác trên máy tính và sử dụng máy quét... Đây là những vấn đề cần được khắc phục, kiểm soát trước khi mở rộng phạm vi triển khai, tránh để lỗi kỹ thuật ảnh hưởng đến việc kê khai và tiếp nhận hồ sơ của người dân.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ nguyên mới Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai ứng dụng “Trợ lý nhân dân”. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Chủ trì hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh, khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng hồ sơ thủ tục hành chính tập trung nhiều hơn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, trong khi biên chế không tăng. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ ngay tại quầy tiếp nhận là giải pháp thiết thực nhằm rút ngắn thời gian xử lý, giảm áp lực cho cán bộ và tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai nghiêm túc nguyên tắc thí điểm có kiểm soát; chỉ đưa ứng dụng vào vận hành tại những đơn vị đáp ứng đủ điều kiện về nhân lực, thiết bị, tài khoản và đường truyền. UBND các xã, phường phải phân công cán bộ đầu mối, tổ chức sử dụng thực chất, không để xảy ra tình trạng cài đặt nhưng không khai thác hiệu quả. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công an thành phố theo dõi an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nghiên cứu phương án tích hợp ứng dụng lên nền tảng giao tiếp số iBacninh.

Kỹ thuật viên Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ nguyên mới Việt Nam hướng dẫn cán bộ, công chức xã, phường cài đặt ứng dụng “Trợ lý nhân dân”. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBDN thành phố Bắc Ninh yêu cầu khẩn trương khắc phục các hạn chế, hoàn thiện chức năng hướng dẫn bằng giọng nói cho 96/96 thủ tục theo cam kết, bảo đảm hạ tầng đáp ứng khi số lượng người dùng tăng; bố trí nhân sự hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích, biết cách sử dụng và chủ động đề nghị hỗ trợ khi thực hiện thủ tục hành chính. Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố quan tâm định hướng tuyên truyền, tăng cường giám sát và phản ánh kịp thời ý kiến của nhân dân trong quá trình triển khai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh, việc thí điểm phải được triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, bảo đảm nguyên tắc "máy hỗ trợ, người quyết định, dân hưởng lợi". Sau 3 tháng, kết quả phải được đánh giá bằng số liệu kiểm chứng về số hồ sơ được hỗ trợ, thời gian tiết kiệm, các lỗi phát sinh và kết quả khắc phục, đặc biệt là mức độ bảo đảm an toàn dữ liệu của người dân. Đây sẽ là căn cứ để thành phố xem xét, quyết định bước triển khai tiếp theo, bảo đảm ứng dụng công nghệ thực sự nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Trước đó, Văn phòng UBND thành phố Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng ứng dụng "Trợ lý nhân dân" cho cán bộ, công chức 99 xã, phường trên địa bàn.