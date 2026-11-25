Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Đặng Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Hà Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Dương Minh Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Hồ Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên và đồng chí Nguyễn Thị Cát Tiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, hiện nay, trên địa bàn thành phố đang triển khai 25 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng trọng điểm; trong đó có 15 dự án trọng điểm.

Đến nay, có 3 dự án đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng gồm: cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; đường 25B (đoạn từ trung tâm phường Nhơn Trạch đến quốc lộ 51). 8 dự án có tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt trên 93% và 1 dự án có tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt dưới 90%.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Đối với 7 dự án bắt đầu triển khai công tác giải phóng mặt bằng từ tháng 7 đến tháng 10-2026, hiện các cơ quan chức năng đang triển khai các thủ tục theo quy định. Trong đó, Dự án cầu Mã Đà đã bàn giao gần 46% diện tích mặt bằng.

Hiện nay, một số dự án đang gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, chưa chuyển mục đích sử dụng đất rừng, tái định cư…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các công trình, dự án, công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư và thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố. Trong bối cảnh thành phố đang tập trung triển khai nhiều công trình, dự án, các công trình trọng điểm của quốc gia cũng như các công trình giao thông kết nối liên vùng, các khu công nghiệp, khu đô thị, các dự án phát triển hạ tầng chiến lược, yêu cầu đặt ra đối với công tác giải phóng mặt bằng ngày càng lớn, tiến độ ngày càng khẩn trương.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lớn, đồng chí Võ Tấn Đức đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị liên quan tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Với những dự án chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ, phải chỉ rõ cơ quan, đơn vị và người chịu trách nhiệm. Đồng thời, nhận diện và đề xuất các giải pháp xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc. Xác định rõ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp nào, cơ quan nào chủ trì và thời gian xử lý hoàn thành.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Đồng chí Võ Tấn Đức cũng yêu cầu quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phải bảo đảm tốt nơi ở mới cho người dân. Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư, các địa phương rà soát lại từng khu đất, xác định nhu cầu về bố trí tái định cư và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các khu tái định cư.

Cùng với đó, các đơn vị chủ đầu tư phải thống nhất với các địa phương về ngày nhận bàn giao mặt bằng tại các dự án. Bố trí ngay đơn vị thi công đối với các khu vực đã được bàn giao mặt bằng, đủ điều kiện triển khai thi công.