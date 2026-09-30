Triển khai thi công khắc phục nứt cục bộ mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong ngày 1-10

Việc thi công khắc phục tình trạng lún, nứt cục bộ mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua khu vực sông Buông, phường Phước Tân sẽ triển khai trong ngày 1-10. Ảnh: CTV

Theo đó, nhà thầu sẽ cắt bóc lớp bê tông hiện hữu và thảm lại nhựa khu vực đường bị nứt. Dự kiến việc khắc phục vết nứt sẽ hoàn thành trong ngày 1-10. Nhà thầu không thi công ban đêm để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Trước đó, theo kế hoạch, công tác thi công khắc phục sẽ được tiến hành trong ngày 30-9. Tuy nhiên, trong sáng cùng ngày, do thời tiết mưa lớn, việc thi công không thể triển khai. Trong ngày 30-9, các đơn vị liên quan đã thực hiện lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ (60km/h) khu vực cần xử lý mặt đường (khoảng 40m dài) để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Theo đại diện liên danh nhà thầu thi công gói thầu số 18, đoạn đường bị nứt là khu vực có địa chất yếu (dưới là lòng sông Buông), phải đắp đất cao (khoảng 8,7m). Tháng 10-2025, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đánh giá: Tại km1+900 (đoạn xảy ra lún, nứt) cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu taluy bên phải tuyến đắp trên lòng sông Buông cũ, đây là vị trí đất yếu có chiều dày lớn, tiềm ẩn lún lệch và mất ổn định khối đắp, cần rà soát, đề ra biện pháp xử lý phù hợp.

Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đưa vào khai thác tạm từ tháng 5-2026. Đến giữa tháng 8-2026, phần bên phải tuyến đoạn từ km1+880 đến km9+020 có hiện tượng mặt đường lún cục bộ và xuất hiện vết nứt dọc, chiều dài vết nứt khoảng 40m. Đến nay, qua thời gian theo dõi, vết nứt không phát triển thêm cả về bề rộng và chiều dài, hiện tượng lún giảm dần.

Để đánh giá hiện tượng lún, nứt cục bộ mặt đường, trong tháng 9-2026, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan địa chất tại phạm vi lún, nứt làm cơ sở đánh giá và đưa ra phương án xử lý nhằm đảm bảo ổn định nền đường và an toàn trong quá trình sử dụng. Hiện nay, đơn vị tư vấn thiết kế đang thực hiện công tác thí nghiệm địa chất của 2 hố khoan làm cơ sở đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý đoạn nền đất đắp qua khu vực sông Buông.