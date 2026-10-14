Triển khai thi công Dự án xói lở bờ biển Gò Công gần 336 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) thi công lắp đặt kè giảm sóng.

Theo đó, công trình có chiều dài khoảng 6,8 km, được xây dựng trên địa bàn 2 xã Tân Điền và xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp.

Dự án gồm 2 hạng mục: Tuyến đê giảm sóng; sửa chữa mặt đê hiện hữu. Trong đó, tuyến đê giảm sóng có quy mô đầu tư gồm: Đoạn 1 (nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía Bắc đến cống Rạch Bùn) với chiều dài khoảng 5,789 km; đoạn 2 (nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía Nam kéo dài về phía cửa Tiểu) dài khoảng 1,028 km.

Theo thiết kế, đê giảm sóng có kết cấu rỗng bằng cấu kiện bê tông cốt thép đặt xa bờ lắp ghép lại thành tuyến đê giảm sóng; đê giảm sóng, mỏ hàn phía trong bằng cấu kiện giảm sóng TC1; cấu kiện được bố trí trên bè cừ tràm và vải địa kỹ thuật chống lún, lớp đá dăm có tác dụng tạo mặt phẳng và ma sát trong quá trình lắp đặt cấu kiện như tăng ổn định của công trình…

Đúc cấu kiện để thi công công trình.

Riêng hạng mục sửa chữa mặt đê hiện hữu có chiều dài mặt đê 2,5 km; chiều rộng mặt đê 7,5 m. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn giao thông, trên tuyến đê, dự án đầu tư các hạng mục như: Bố trí gờ chắn kết hợp tạo cảnh quan du lịch phía biển và phía đồng, bố trí vạch sơn phân chia tim đê.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 336 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 281 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách địa phương đầu tư. Thời gian thi công là 450 ngày từ ngày khởi công (ngày 11-8-2026) và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11-2027. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư.

Dự án xói lở bờ biển Gò Công được đầu tư với mục tiêu xây dựng công trình nhằm đồng bộ, phát huy hiệu quả với đoạn đã đầu tư, chống sạt lở bờ biển, tạo quỹ đất để khôi phục rừng ngập mặn, đảm bảo an toàn và tài sản cho người dân, bảo vệ tuyến đê biển Gò Công, giảm thiệt hại do thiên tai.

Đồng thời, phát triển bền vững tiềm năng du lịch, kinh tế biển, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ an ninh quốc phòng, góp phần thu hút đầu tư và phát triển du lịch, kinh tế biển của tỉnh.