Các đại biểu thực hiện lễ triển khai thi công Dự án Trạm biến áp 500kV Nam Định và đường dây đấu nối. (Ảnh: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia cung cấp)

Dự án Trạm biến áp 500kV Nam Định và đường dây đấu nối là công trình năng lượng cấp đặc biệt, thuộc danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng theo Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 2/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án có tổng mức đầu tư 1.653 tỷ đồng, gồm xây dựng mới Trạm biến áp 500kV Nam Định và các tuyến đường dây đấu nối đồng bộ.

Theo thiết kế, Trạm biến áp 500kV Nam Định có tổng công suất 1.800 MVA, gồm 2 máy biến áp 500/220/35kV (AT1, AT2). Phía 500kV lắp đặt 4 ngăn lộ, phía 220kV lắp đặt 16 ngăn lộ. Dự án cũng dự phòng đất để xây dựng trạm biến áp nối cấp 220/110kV và 5 ngăn lộ.

Phần đường dây đấu nối gồm tuyến đường dây 220kV 2 mạch, dài khoảng 7km, từ Trạm biến áp 500kV Nam Định đến Trạm biến áp 220kV Hải Hậu và tuyến đường dây 22kV dài khoảng 0,3km đấu nối với lưới điện địa phương để cấp nguồn tự dùng.

Mặt bằng bố trí thiết bị của Trạm biến áp 500kV Nam Định. (Ảnh: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia cung cấp)

Trạm biến áp 500kV Nam Định và các tuyến đường dây đấu nối được xây dựng trên địa bàn các xã Hải Thịnh, Hải An, tỉnh Ninh Bình (địa danh cũ thuộc các xã Hải Ninh, Hải Giang, Hải An, Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Khi đi vào vận hành, công trình sẽ góp phần tăng khả năng truyền tải và cung cấp điện trực tiếp cho phụ tải tỉnh Ninh Bình và các khu vực lân cận; nâng cao độ tin cậy, ổn định vận hành hệ thống điện, đáp ứng tốt hơn các tiêu chí an toàn cung cấp điện, đặc biệt trong những thời điểm phụ tải tăng cao hoặc khi xảy ra sự cố trên lưới điện.

Bên cạnh đó, việc bổ sung trạm biến áp 500kV và các tuyến đường dây đấu nối đồng bộ sẽ góp phần tối ưu phương thức vận hành, giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVN và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

Phát biểu tại lễ triển khai thi công dự án, ông Hoàng Tiến Thanh, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền bắc cho biết: Ngay sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền bắc đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục đầu tư, bảo đảm điều kiện triển khai thi công theo tiến độ đề ra. Trong quá trình chuẩn bị, dự án nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và sự phối hợp tích cực của chính quyền các xã Hải Thịnh, Hải An.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã được triển khai với những bước quan trọng như trích đo bản đồ địa chính, thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng, tổ chức họp dân, kiểm đếm tài sản và bàn giao mặt bằng khu vực trạm biến áp phục vụ thi công.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền bắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng hành lang tuyến đường dây đấu nối, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng để tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục công trình.

Để bảo đảm dự án được triển khai đúng mục tiêu, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền bắc cam kết tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các nhà thầu, phấn đấu hoàn thành đóng điện trong quý I/2028.

Cùng với yêu cầu về tiến độ, công tác quản lý chất lượng được đặt lên hàng đầu. Các hạng mục công trình phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; trang bị hệ thống điều khiển tích hợp, bảo vệ và tự động hóa tiên tiến, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, tin cậy. Công tác an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường phải được thực hiện nghiêm túc suốt quá trình thi công.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Thịnh đánh giá cao vai trò, ý nghĩa của dự án đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Ninh Bình nói chung và khu vực Hải Thịnh nói riêng. Theo đó, dự án không chỉ góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, nâng cao đời sống người dân.

Đại diện địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng chủ đầu tư suốt quá trình triển khai, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được thực hiện đúng tiến độ.

Việc triển khai Dự án Trạm biến áp 500kV Nam Định và đường dây đấu nối là bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng lưới điện truyền tải khu vực, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực cung cấp điện và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Bình nói riêng, khu vực duyên hải Bắc Bộ nói chung.

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp của chính quyền địa phương, quyết tâm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu, cùng sự đồng thuận của nhân dân, dự án được kỳ vọng sẽ triển khai thuận lợi, hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.