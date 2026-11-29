CPMB phối hợp cùng với các cơ quan liên quan thực hiện nghi thức triển khai thi công dự án. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với chính quyền xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức triển khai thi công Dự án đường dây 220kV Chư Sê - rẽ Pleiku 2 - Krông Buk (mạch 2).

Đây là công trình công nghiệp năng lượng cấp I, nhóm C, do EVNNPT làm chủ đầu tư và giao CPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý, điều hành. Dự án được triển khai tại buôn Tao Kuk, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Công trình có quy mô: Xây dựng mới đường dây 220kV mạch kép dài 492m, đấu nối chuyển tiếp đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk (mạch 2) tại khoảng cột 67-68 vào Trạm biến áp 220kV Chư Sê.

Đối với phần trạm biến áp, dự án cải tạo hệ thống phân phối 220kV từ sơ đồ tứ giác gồm 4 ngăn lộ sang sơ đồ hai thanh cái gồm 7 ngăn lộ; lắp đặt mới 2 ngăn lộ đường dây, 1 ngăn liên lạc, cải tạo đấu nối 4 ngăn lộ hiện hữu và nâng tiết diện thanh cái. Đồng thời, đồng bộ hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, thông tin liên lạc và SCADA.

Toàn bộ phần mở rộng ngăn lộ được thực hiện trong khuôn viên Trạm biến áp 220kV Chư Sê hiện hữu, không phải mở rộng diện tích trạm.

Công trình được đầu tư nhằm tiếp nhận và truyền tải công suất của các nhà máy điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai và khu vực lân cận lên hệ thống điện quốc gia; nâng cao khả năng cung cấp điện an toàn, tin cậy cho các phụ tải trong khu vực; tăng cường ổn định lưới điện, giảm tổn thất công suất và điện năng. Qua đó, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng truyền tải điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về công tác giải phóng mặt bằng, theo thiết kế kỹ thuật được duyệt, tổng diện tích đất sử dụng cho phần đường dây khoảng 11.605,94 m², trong đó diện tích thu hồi vĩnh viễn làm móng trụ khoảng 486,74 m², diện tích hành lang tuyến khoảng 11.119,2 m².

CPMB phối hợp cùng với các cơ quan liên quan thực hiện nghi thức triển khai thi công dự án. Ảnh: Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Ngày 26/11/2026, CPMB phối hợp với tư vấn thiết kế và nhà thầu xây lắp tổ chức bàn giao mặt bằng, tim mốc tại hiện trường, gồm mốc ranh giới phần mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 220kV Chư Sê, tọa độ tim móng trụ, các cọc mốc hướng tuyến và hành lang tuyến. Đây là cơ sở để nhà thầu chuẩn bị các điều kiện triển khai thi công.

Đại diện CPMB cho biết: Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, CPMB đã phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục của dự án. Đến nay các thủ tục cần thiết để khởi công dự án đã đáp ứng được yêu cầu.

CPMB tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát phạm vi mặt bằng đủ điều kiện thi công, thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ và những nội dung liên quan đến hành lang an toàn đường dây, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng.

Để đáp ứng mục tiêu hoàn thành dự án trong quý II/2027 theo quyết định phê duyệt, CPMB sẽ tập trung phối hợp với nhà thầu, tư vấn và các đơn vị quản lý vận hành triển khai các nhóm công việc trọng tâm.

Trong tháng 12/2026, dự án tập trung rà soát các thủ tục đất đai và phạm vi mặt bằng đủ điều kiện triển khai; yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết, kế hoạch huy động nguồn lực, cung ứng vật tư thiết bị; kiểm tra biện pháp thi công, an toàn, bảo vệ môi trường và triển khai các hạng mục xây dựng đủ điều kiện trên hiện trường.

Trong quý I/2027, các đơn vị tập trung thi công phần móng, kết cấu cột thép đường dây, các hạng mục xây dựng và kết cấu tại trạm; triển khai lắp đặt theo mặt bằng và điều kiện thực tế. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án cắt điện, cải tạo và đấu nối.

Dự án sẽ đấu nối vào Trạm biến áp 220kV Chư Sê hiện hữu. Hương Thủy/BNEWS/TTXVN

Trong quý II/2027, dự án tập trung hoàn thành thi công, lắp đặt thiết bị, cải tạo sơ đồ 220kV, kéo dây và đấu nối; thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu, đóng điện và bàn giao công trình đưa vào vận hành.

Trong suốt quá trình triển khai, CPMB sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thi công, yêu cầu nhà thầu thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Với sự phối hợp của UBND tỉnh Gia Lai, UBND xã Chư Sê, các sở, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, EVNNPT, CPMB quyết tâm tổ chức thực hiện dự án đúng quy định, bảo đảm chất lượng, an toàn, phấn đấu hoàn thành công trình trong quý II/2027.