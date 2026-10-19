Triển khai “Tháng lắng nghe phụ nữ nói”

Lãnh đạo Hội LHPN phường Hàm Rồng dự hội nghị “Tháng Lắng nghe phụ nữ nói” tại chi hội phụ nữ tổ dân phố Thiệu Dương 1.

“Tháng lắng nghe phụ nữ nói”, Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức 2 cuộc đối thoại cấp xã; 100% Hội LHPN xã, phường triển khai ở các chi hội. Đến nay, đã có khoảng hơn 70% Hội LHPN cơ sở tổ chức.

Hội viên phụ nữ xã Pù Nhi phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, hội viên, phụ nữ được trực tiếp trao đổi, phản ánh những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, an sinh xã hội, bình đẳng giới, an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Nhiều ý kiến tập trung vào nhu cầu tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Bên cạnh đối thoại trực tiếp, các cấp Hội từng bước đa dạng hóa phương thức tiếp nhận ý kiến, kết hợp gặp gỡ trực tiếp với các nền tảng số, tạo điều kiện để phụ nữ thuận lợi bày tỏ tâm tư, nguyện vọng.

Qua hội nghị, các cấp Hội xác định những vấn đề thuộc trách nhiệm sẽ chủ động giải quyết; nội dung cần phối hợp sẽ kết nối với các ngành liên quan; những kiến nghị vượt thẩm quyền được tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và theo dõi kết quả.

Các đại biểu dự hội nghị “Tháng lắng nghe phụ nữ nói” ở xã Tân Thành

Từ tháng 10/2026, “Tháng lắng nghe phụ nữ nói” được triển khai định kỳ hằng năm trong toàn hệ thống Hội LHPN Việt Nam. Hoạt động không chỉ tạo diễn đàn dân chủ để phụ nữ bày tỏ tiếng nói mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của tổ chức Hội, tăng cường kết nối giữa hội viên với cấp ủy, chính quyền, hướng tới giải quyết kịp thời những vấn đề thiết thực từ cơ sở.