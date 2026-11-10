Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026

Các cơ quan, đơn vị, xã, phường tổ chức Lễ phát động với quy mô thiết thực, tiết kiệm; khuyến khích lồng ghép với các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu và thăm hỏi phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Kế hoạch yêu cầu tăng cường tuyên truyền qua báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử và các nền tảng số; triển khai hội thảo, tọa đàm, đối thoại, tập huấn về bình đẳng giới trong lao động, sản xuất, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình và quấy rối trên không gian mạng; rà soát, hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới tiếp cận các dịch vụ y tế, tư vấn, trợ giúp pháp lý và xã hội; huy động nguồn lực hỗ trợ sinh kế, việc làm cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức Tháng hành động nhằm tạo đợt cao điểm truyền thông, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trong thực hiện bình đẳng giới. Qua đó góp phần thay đổi định kiến giới, xây dựng môi trường sống và làm việc an toàn, văn minh, không bạo lực.

Đợt cao điểm nhằm nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, bảo đảm an sinh xã hội, phát huy sự tham gia của nam giới trong chia sẻ trách nhiệm gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; chú trọng các khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các nhóm có nguy cơ cao. Chiến dịch diễn ra từ ngày 15/11/2026 đến ngày 15/12/2026.