Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2026, với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động truyền thông cao điểm và lễ phát động được triển khai ngay từ đầu tháng 11/2026.

Theo đó, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở; tổ chức diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, tập huấn về bình đẳng giới trong lao động, việc làm, tiền lương, an sinh xã hội và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Bên cạnh đó, chú trọng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân bị bạo lực, xâm hại thông qua các hoạt động hỗ trợ sinh kế, trao học bổng, tặng quà, tư vấn, trợ giúp pháp lý, y tế và tâm lý...

Kế hoạch nhằm tạo đợt cao điểm truyền thông trên toàn thành phố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới; thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của nam và nữ trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và thụ hưởng các thành quả phát triển xã hội. Đồng thời tăng cường các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt bạo lực, chấm dứt xâm hại phụ nữ và trẻ em, xây dựng môi trường sống và làm việc an toàn, bình đẳng.