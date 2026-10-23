Triển khai số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên theo lộ trình

Việc ứng dụng công nghệ số góp phần đơn giản hóa quy trình, nâng cao hiệu quả công tác Đảng, hướng tới xây dựng tổ chức đảng hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đảng bộ xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý và đổi mới hoạt động của các chi bộ.

Đẩy mạnh số hóa Sổ tay đảng viên

Việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử tại Chi bộ Trường Tiểu học Gia Trấn (xã Gia Trấn) được gắn với yêu cầu đổi mới phương thức sinh hoạt, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho đảng viên trong tiếp cận thông tin, tài liệu của Đảng. Chi bộ chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn đảng viên tiếp cận các tiện ích trên nền tảng số, từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ xác định, để ứng dụng này phát huy hiệu quả, mỗi đảng viên cần chủ động tìm hiểu, thực hành sử dụng. Đồng thời, cấp ủy cần hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ kịp thời những trường hợp còn gặp khó khăn trong quá trình thao tác; qua đó, từng bước đưa việc sử dụng nền tảng số trở thành một phần trong hoạt động thường xuyên của chi bộ.

Bà Bùi Thị Hồng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Trấn cho biết, việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử giúp đảng viên thuận tiện hơn trong cập nhật thông tin, nghiên cứu các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Quá trình triển khai gắn với đặc điểm thực tế của đội ngũ đảng viên, bảo đảm mọi người đều có điều kiện tiếp cận và sử dụng thuận lợi. Chi bộ chú trọng nâng cao nhận thức về ý nghĩa của chuyển đổi số, khuyến khích đảng viên phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đúng mục đích, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Không chỉ tại các chi bộ, công tác số hóa dữ liệu đảng viên cũng được xã Gia Trấn triển khai đồng bộ. Toàn Đảng bộ xã hiện có trên 1.000 đảng viên, sinh hoạt tại 28 tổ chức đảng cơ sở. Từ tháng 7/2025, Ban Xây dựng Đảng xã đã tổ chức rà soát, đối chiếu hồ sơ gốc, cập nhật các thông tin và biến động của từng đảng viên trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Trong quá trình thực hiện, việc đối chiếu hồ sơ, kiểm tra thông tin và cập nhật dữ liệu được chú trọng nhằm hạn chế sai sót, bảo đảm tính chính xác, thống nhất. Đến cuối năm 2025, địa phương cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung”, tạo nền tảng phục vụ công tác quản lý đảng viên và triển khai các ứng dụng số trong hoạt động của tổ chức đảng.

Chi bộ trường Tiểu học Gia Trấn, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh hướng dẫn đảng viên sử dụng các tiện ích số trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo ông Lê Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Gia Trấn, việc chuẩn hóa dữ liệu đảng viên là khâu quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận tham mưu và các tổ chức đảng trực thuộc. Địa phương tập trung rà soát, cập nhật thông tin bảo đảm chính xác, kịp thời; đồng thời đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong quản lý hồ sơ, theo dõi biến động đảng viên. Kết quả này tạo cơ sở để xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước đổi mới phương thức hoạt động của các chi bộ. Với cách làm đồng bộ, đến nay, Đảng bộ xã Gia Trấn đã hoàn thành 100% việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ đảng viên; 943/957 hồ sơ tương đương 98,5% hồ sơ đã được scan, ký số và đẩy lên hệ thống (trong đó, gần 700 hồ sơ đã được cơ sở dữ liệu ghi nhận và hoàn thành số hóa).

Nâng cao hiệu quả công tác Đảng

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh Ninh Bình đang từng bước đưa các thủ tục hành chính của Đảng lên môi trường điện tử; đồng thời triển khai số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên theo lộ trình cụ thể. Các nhiệm vụ được thực hiện theo hướng đồng bộ, thống nhất, lấy chất lượng dữ liệu làm nền tảng; qua đó đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng.

Ngày 8/7/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 84-KH/TU triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, gồm: thu, nộp đảng phí; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác; chuyển sinh hoạt đảng chính thức; chuyển sinh hoạt đảng tạm thời. Đến ngày 14/7/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 595-CV/TU về số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên; ngày 17/7/2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 18-KH/BTCTU xác định lộ trình số hóa hồ sơ đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Các nhiệm vụ này góp phần đơn giản hóa quy trình, tiết kiệm thời gian, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý, điều hành của các tổ chức đảng. Trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung” thông qua rà soát, chuẩn hóa và cập nhật thông tin, bảo đảm dữ liệu chính xác, đồng bộ và có khả năng khai thác lâu dài. Đây là nền tảng để từng bước triển khai hồ sơ đảng viên điện tử, Sổ tay đảng viên điện tử và các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số; góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy các cấp.

Ông Lê Quang Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, việc số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên phải được thực hiện đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, coi trọng chất lượng hơn tiến độ. Mọi thông tin trước khi cập nhật lên hệ thống đều phải được rà soát, đối chiếu, xác minh chặt chẽ. Mục tiêu không chỉ hoàn thành số hóa hồ sơ theo kế hoạch mà quan trọng hơn là xây dựng được cơ sở dữ liệu đảng viên đồng bộ, thống nhất, có giá trị sử dụng lâu dài, sẵn sàng kết nối, khai thác phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của các cấp ủy và sẵn sàng kết nối, khai thác trên các nền tảng số theo lộ trình chuyển đổi số của Đảng.

Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân Gia Thanh, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình từng bước đưa việc sử dụng nền tảng số trở thành một phần trong hoạt động thường xuyên.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, quá trình triển khai đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và các tổ chức đảng trực thuộc; đồng thời đề cao trách nhiệm của cán bộ được giao nhiệm vụ trong rà soát, cập nhật, quản lý thông tin. Việc thực hiện thống nhất quy trình, chú trọng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin là những yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế sai sót, nâng cao độ tin cậy của hệ thống.

Cùng với số hóa hồ sơ, việc đưa các thủ tục hành chính của Đảng lên môi trường điện tử và phát huy tiện ích của Sổ tay đảng viên điện tử sẽ góp phần đổi mới phương thức làm việc, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và hỗ trợ đảng viên thực hiện nhiệm vụ thuận lợi hơn. Đây là bước đi thiết thực trong hiện đại hóa công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.