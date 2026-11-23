Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Hòa Thuận kiểm tra công tác tuyên truyền nghị quyết trên nền tảng số.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Thuận nhanh chóng xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đây được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, chủ trương lớn của Trung ương, từ đó cụ thể hóa thành chương trình hành động sát với thực tiễn địa phương.

Điểm nổi bật trong cách làm của Đảng bộ xã Hòa Thuận là tính nghiêm túc và độ bao phủ rộng khắp. Đảng bộ xã tổ chức tuyên truyền, học tập nghị quyết 31 cuộc, với khoảng 1.500 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham dự. Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức thành công 3 lớp hội nghị trực tiếp tại hội trường Ủy ban nhân dân xã cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên trên địa bàn, thu hút 583 đảng viên tham gia, đạt 100% theo kế hoạch đề ra.

Các hội nghị tập trung quán triệt văn kiện quan trọng của Trung ương, gồm Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW, Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Chương trình số 47-CTr/TW của Bộ Chính trị cùng các Kết luận số 105-KL/TW và Kết luận số 106-KL/TW. Nội dung quán triệt đi sâu vào vấn đề cốt lõi về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm.

Theo Phó trưởng Ban phụ trách Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Hòa Thuận Bành Thiên Tứ, việc triển khai nghị quyết đòi hỏi tính khoa học, bài bản và bám sát thực tiễn địa phương. Ban Xây dựng Đảng chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ trách nhiệm cho từng khối cơ quan, chi bộ trực thuộc với các mốc thời gian hoàn thành cụ thể.

Công tác tuyên truyền tại xã Hòa Thuận được đổi mới toàn diện theo hướng linh hoạt, kết hợp đa dạng hình thức từ tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt chi bộ đến hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội…

Mục tiêu là đưa nội dung cốt lõi của nghị quyết dễ hiểu nhất đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó biến nhận thức thành hành động cụ thể. Sức lan tỏa của đợt sinh hoạt chính trị này còn thể hiện rõ qua ý thức tự giác nghiên cứu, học tập của từng đảng viên. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức tham gia học tập, nghiên cứu, từng bước nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết, góp phần củng cố sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Anh Trương Văn Quyền, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Hòa Thuận cho biết: “Là đảng viên, tôi luôn nghiêm túc tiếp thu, học tập nghị quyết, tự giác nghiên cứu tài liệu, nâng cao tinh thần tự học, tự rèn luyện. Đồng thời, chủ động vận dụng quan điểm, định hướng mới của nghị quyết vào công việc, góp phần cùng tập thể cơ quan tham mưu nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Đảng bộ xã tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chi bộ khẩn trương cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. Với sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy cùng tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thực sự bén rễ vững chắc tại Đảng bộ xã Hòa Thuận, tạo động lực mới thúc đẩy địa phương phát triển toàn diện, bền vững trong giai đoạn mới.