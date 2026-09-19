Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả việc khám sức khỏe cho người dân

Theo đó, 2026 là năm đầu triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi rộng; thời gian còn lại không nhiều.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan liên quan, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Triển khai khám sức khỏe cho người dân bảo đảm thực chất, hiệu quả. Ảnh: chinhphu.vn

UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai trên địa bàn, đồng thời khẩn trương rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện đến hết năm 2026 theo từng nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Xác định chính xác số người đã được khám, số người chưa được khám, đối tượng cần ưu tiên, năng lực của từng cơ sở y tế, tiến độ thực hiện theo từng tháng; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.