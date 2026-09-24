Triển khai quyết liệt các biện pháp để giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án

Theo báo cáo của các đơn vị liên quan, dự án Cụm Na Dương 1, 2 và 3 thời điểm này đều đã chuyển sang giai đoạn triển khai. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng hạ tầng của 3 dự án khá chậm so với yêu cầu của lãnh đạo tỉnh. Nguyên nhân chính là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án còn gặp khó khăn.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại thực địa kiểm tra dự án Cụm Công nghiệp Na Dương 3

Đến thời điểm kiểm tra, dự án Cụm công nghiệp Na Dương 1 có diện tích cần GPMB là 14,2 ha, nhưng mới chỉ thực hiệnkiểm đếm 39 trường hợp bị ảnh hưởng; phê duyệt phương án bồi thường khoảng 10,2 ha; chi trả khoảng 8,9 ha; đã di chuyển 14/17 ngôi mộ.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nghe nhà đầu tư dự án Cụm Công nghiệp Na Dương 2 trình bày phương án thi công xây dựng dự án

Cụm Công nghiệp Na Dương 2 có diện tích cần phải thu hồi là 39,51ha, đến thời điểm này, UBND xã Na Dương đã thực hiện kiểm đếm 100% diện tích cần GPMB và đã ban hành quyết định thu hồi đất được 29,6ha. Hiện diện tích cần thu hồi vẫn còn lớn, đồng thời mặt bằng bàn giao chưa liền khoảnh khiến giá trị thực hiện xây dựng của dự án mới chỉ đạt khoảng 3%.

Còn dự án Cụm công nghiệp Na Dương 3, diện tích cần GPMB là 43,09ha, tính đến thời điểm này đã hoàn thành GPMB khoảng 11ha, tuy nhiên, khối lượng thi công đạt thấp vì diện tích cần GPMB còn lớn, đồng thời việc bố trí khu tái định cư cho 7 hộ dân gặp khó khăn.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi về phương án thực hiện GPMB của dự án Cụm Công nghiệp Na Dương 1

Qua kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị báo cáo, phát biểu chỉ đạo tại các điểm kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ rõ: Điểm nghẽn lớn nhất trong thực hiện 3 dự án Cụm Công nghiệp Na Dương 1, 2, 3 vẫn là công tác GPMB của các dự án.

Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 dự án, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: UBND xã Na Dương và các cơ quan liên quan của tỉnh phải tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp để giải phóng mặt bằng sạch phục vụ 3 dự án, qua đó thúc đẩy tiến độ thi công 3 dự án Cụm công nghiệp Na Dương 1, 2, 3.

Trong đó, UBND xã Na Dương chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức rà soát cụ thể từng trường hợp, đủ điều kiện đến đâu hoàn thành thủ tục và bàn giao mặt bằng đến đó cho nhà đầu tư, không chờ hoàn thành toàn bộ.

Các nhà đầu tư tổ chức thi công ngay trên phần mặt bằng đã được bàn giao, đồng thời hoàn thiện tiến độ thi công chi tiết đối với phần diện tích còn lại.

Riêng đối với dự án Cụm Công nghiệp Na Dương 2 – dự án có khối lượng cần GPMB lớn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: UBND xã Na Dương, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phải phân loại cụ thể từng nhóm, từng trường hợp để có biện pháp và thời gian xử lý phù hợp; nhà đầu tư dự án Cụm Công nghiệp Na Dương 2 phải tăng cường thi công trên phần mặt bằng đã có, không để việc chưa có toàn bộ mặt bằng trở thành lý do dừng hoặc hạn chế thi công trên diện tích đủ điều kiện.

Trong chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II

Theo báo cáo của đơn vị thi công, đến thời điểm này, giá trị thực hiện toàn dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II đạt khoảng 66,7%. Trong đó, khối lượng thực hiện phần xây dựng của dự án đã đạt trên 83%, phần lắp đặt thiết bị đạt trên 75%.

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Nhà đầu tư và các đơn vị thi công tiếp tục huy động tối đa nguồn lực tại công trường và tổ chức thi công linh hoạt, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục then chốt để phục vụ chạy thử lò vào cuối năm 2026.

Các đơn vị liên quan của tỉnh tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm cung ứng vật tư, thiết bị, siết chặt công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và môi trường.