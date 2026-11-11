Triển khai Quyết định số 3212/QĐ-BGDĐT ngày 5/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La vào Trường Cao đẳng Sơn La.

Theo Đề án số 2449/ĐA-UBND ngày 29/9/2026 của UBND tỉnh về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, sau khi sáp nhập, Trường Cao đẳng Sơn La có tổ chức bộ máy, gồm: Ban Giám hiệu: 6 đồng chí (1 Hiệu trưởng, 5 Phó Hiệu trưởng); giảm từ 21 đầu mối xuống còn 14 đầu mối (gồm 4 phòng chức năng, 7 khoa chuyên môn, 3 trung tâm trực thuộc, giảm 7 đầu mối); quản lý tổng diện tích đất 271.745 m² và dự kiến mức tự chủ tài chính là 36% (Nhóm 3).

Các đại biểu dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 10/11/2026 của UBND tỉnh với các mốc thời gian cụ thể: Trước ngày 12/11/2026, hoàn thành điều chuyển, bàn giao nguyên trạng học sinh, sinh viên và hồ sơ người học từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La về Trường Cao đẳng Sơn La, bảo đảm không làm gián đoạn việc học tập. Trước ngày 15/11/2026, hoàn thiện phương án biên chế, nhân sự quản lý, giải quyết chế độ dôi dư, ban hành quy chế hoạt động và điều chỉnh giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trước ngày 20/11/2026, hoàn thành phương án tự chủ tài chính, kiện toàn bộ máy bên trong, kiểm kê và bàn giao nguyên trạng tài chính, tài sản, đất đai, dự án đang đầu tư và chuẩn hóa hồ sơ viên chức, người lao động.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về thời gian xây dựng đề án vị trí việc làm và phương án xử lý chuyển tiếp đối với hoạt động đào tạo lái xe trong thời gian chờ kiện toàn bộ máy mới.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Hà Trung Chiến đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo Đảng bộ hai trường khẩn trương thống nhất đề xuất phương án giải thể Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La chuyển về Đảng bộ Trường Cao đẳng Sơn La. Xem xét, quyết định, hoàn thành kiện toàn tổ chức đảng và cấp ủy mới trước ngày 27/11/2026. Các sở, ngành, đơn vị thực hiện nghiêm lộ trình tại Kế hoạch số 312/KH-UBND của UBND tỉnh đảm bảo dân chủ, công khai, khoa học. Thời gian tới, hai trường kiện toàn nhân sự các phòng, khoa, trung tâm theo đúng đề án đã phê duyệt để sớm vận hành bộ máy; thống nhất điều chỉnh thời hạn trình đề án vị trí việc làm đến trước ngày 15/12/2026 để rà soát, bố trí cán bộ sát thực tế. Giao Sở Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn xử lý chuyển tiếp hoạt động đào tạo lái xe, thống nhất cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La tiếp tục duy trì đào tạo các lớp chuyển tiếp trong thời gian chờ kiện toàn bộ máy mới, bảo đảm quyền lợi người học; các đơn vị khẩn trương hoàn tất các điều kiện để tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập dự kiến vào ngày 29 hoặc 30/11/2026.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.