Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc.

Theo quyết định được công bố tại hội nghị, đối với tập thể Đảng ủy Ban Quản lý DAĐTXD tỉnh, Đoàn kiểm tra tập trung xem xét việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số dự án trọng điểm của tỉnh do ban làm chủ đầu tư; công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với một số đồng chí trong Đảng ủy ban, nội dung kiểm tra tập trung vào trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện một số dự án trọng điểm của tỉnh.

Thi công tại dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng do Ban Quản lý DAĐTXD tỉnh Lạng Sơn là cơ quan quản lý nhà nước. Ảnh: Trọng Đảng

Phát biểu chỉ đạo, bà Đoàn Thị Hậu cho biết, Ban Quản lý DAĐTXD tỉnh đang làm chủ đầu tư một số dự án trọng điểm, do đó, việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ này có ý nghĩa đối với tiến độ triển khai các công trình, dự án và việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Theo bà Đoàn Thị Hậu, việc kiểm tra được tiến hành trong thời điểm này nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tập thể Đảng ủy Ban Quản lý DAĐTXD tỉnh và các cá nhân được kiểm tra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, làm rõ những vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm, xác định giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, Ban Quản lý DAĐTXD tỉnh Lạng Sơn đang là chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước tại nhiều dự án đầu tư hạ tầng lớn, trong đó có các dự án như: Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn, Dự án xây mới Trường Tiểu học Chi Lăng 2, Dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng, Dự án Công viên trung tâm và bãi đỗ xe công cộng tại phường Lương Văn Tri, Dự án đầu tư phát triển Đập dâng Phai Giếng…