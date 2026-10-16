Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 830 chủ trì hội nghị

Tham gia Đoàn kiểm tra số 830 có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra số 830 thông báo một số nội dung liên quan

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết địnhsố 830-QĐ/TU ngày 9/10/2026 của BTV Tỉnh ủy về kiểm tra đối với tập thể Đảng ủy Ban Quản lý DAĐTXD tỉnh và một số đồng chí trong Đảng ủy Ban Quản lý DAĐTXD tỉnh cùng các nội dung thực hiện kiểm tra.

Theo đó, đối với Đảng ủy Ban Quản lý DAĐTXD tỉnh, nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số dự án trọng điểm của tỉnh do Ban Quản lý DAĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư; công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với một số đồng chí trong Đảng ủy ban thì sẽ thực hiện kiểm tra về trách nhiệm của cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu, tổ chức thực hiện một số dự án trọng điểm của tỉnh.

Lãnh đạo Đảng ủy Ban Quản lý DAĐTXD tỉnh báo cáo một số nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng thông báo cụ thể về thời gian thực hiện kiểm tra và những nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 830 chỉ rõ: Ban Quản lý DAĐTXD tỉnh đang làm chủ đầu tư một số dự án trọng điểm của tỉnh, vì vậy, việc Đảng ủy và các đồng chí trong Đảng ủy Ban Quản lý DAĐTXD tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, cũng như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 830 phát biểu tại hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh, công tác kiểm tra được triển khai trong thời điểm này nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tập thể Đảng ủy Ban Quản lý DAĐTXD tỉnh và cá nhân các đồng chí được kiểm tra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Qua đó, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và những giải pháp khắc phục để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Để cuộc kiểm tra đạt hiệu quả, đồng chí yêu cầu: Tập thể Ban Quản lý DAĐTXD tỉnh và các đồng chí trong Đảng ủy Ban Quản lý DAĐTXD tỉnh phối hợp chặt chẽ với các thành viên Đoàn kiểm tra số 830; chủ động chuẩn bị đầy đủ, trung thực các hồ sơ, tài liệu liên quan và hoàn thiện báo cáo theo đúng kế hoạch, thời gian quy định.

Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra cũng đề nghị các thành viên đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo khách quan, công tâm, đồng thời linh hoạt về thời gian kiểm tra nhằm đảm bảo việc kiểm tra đạt hiệu quả cao nhất.