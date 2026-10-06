Dự hội nghị có đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát; các đồng chí thành viên Đoàn giám sát và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mai Sơn.

Hội nghị triển khai Quyết định giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mai Sơn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Đoàn giám sát đã công bố quyết định, kế hoạch, lịch làm việc, đề cương báo cáo giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng trụ sở các cơ quan chính trị - hành chính huyện Mai Sơn (cũ) đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Mai Sơn.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đoàn giám sát tập trung vào các nội dung trọng tâm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện dự án; công tác quy hoạch và sự phù hợp của dự án với quy hoạch; công tác tổ chức thi tuyển kiến trúc; công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán và điều chỉnh; công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng; công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng; công tác quản lý chất lượng, khối lượng, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán công trình. Theo kế hoạch, hoàn thành cuộc giám sát xong trước ngày 15/11/2026.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Mai Sơn phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mai Sơn cam kết chấp hành và thực hiện nghiêm quyết định, kế hoạch giám sát của Ban Chỉ đạo; xây dựng báo cáo, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tại liệu có liên quan và phối hợp tốt với Đoàn giám sát triển khai nhiệm vụ, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị Đoàn giám sát và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mai Sơn nghiêm túc chấp hành và thực hiện Quyết định, Kế hoạch giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh theo đúng quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đảm bảo nội dung, yêu cầu, tiến độ cuộc giám sát theo kế hoạch.