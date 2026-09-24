Triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Hải Phòng

Hội nghị đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động và chỉ định ông Nguyễn Sỹ Hiệp - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị thông báo quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Thượng tá Đặng Văn Thương - Chính ủy Bộ CHQS thành phố và ông Đoàn Anh Phương - Viện trưởng Viện KSND thành phố, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập và chỉ định nhân sự Đảng bộ HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Thành ủy Hải Phòng quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND thành phố là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hải Phòng, gồm 5 tổ chức đảng trực thuộc và 74 đảng viên.

Đồng thời công bố các quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố; quyết định chỉ định Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT); Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy HĐND thành phố.

Ông Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND thành phố.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng tặng hoa chúc mừng Đảng bộ HĐND, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập và chỉ định nhân sự Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hải Phòng, gồm 26 tổ chức đảng trực thuộc và 456 đảng viên.

Đồng thời, công bố các quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ thành phố,

Ông Phạm Văn Lập - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ông Nguyễn Quang Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. 5 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy gồm các ông, bà: Trần Thị Hoàng Mai, Nguyễn Hải Bình, Nghiêm Xuân Tuấn, Nguyễn Văn Hiểu và Lương Hải Âu.