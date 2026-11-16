Triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 430-QĐNS/TW của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định bà Đinh Thị Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Đinh Thị Mai. (Ảnh: TTXVN)

Trao quyết định cho bà Đinh Thị Mai và phát biểu chúc mừng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng nêu rõ, bà Đinh Thị Mai đã trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhận các chức vụ lãnh đạo ở các cơ quan Trung ương. Quá trình công tác, rèn luyện và trưởng thành đã giúp đồng chí tích lũy nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương mong muốn tân Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cùng tập thể cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030; gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quan tâm phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện để bà Đinh Thị Mai phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Đinh Thị Mai bày tỏ vinh dự, cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt; tuyệt đối trung thành với Đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong tập thể đảng ủy; khẩn trương nắm bắt công việc, cầu thị học hỏi; cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, các cơ quan chuyên trách tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của đảng ủy và lấy kết quả cụ thể để làm thước đo, góp phần xây dựng đảng bộ, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Bà Đinh Thị Mai sinh năm 1971, quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Tâm lý học. Bà có nhiều năm công tác tại Tỉnh Đoàn Ninh Bình; sau đó, bà công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, từng là chuyên viên, chuyên viên chính Vụ Tuyên truyền; Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tuyên truyền. Từ tháng 8/2019 đến tháng 6/2024, bà giữ chức Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2026, bà giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Từ tháng 9/2026, bà giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.