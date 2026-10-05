Triển khai quyết định công tác cán bộ tại Thanh tra tỉnh

Tham dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Phan Thanh Duy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Trần Hữu Phước, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Thanh tra tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc điều động đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh, giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Phan Thanh Duy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ (bên trái) và đồng chí Trần Hữu Phước, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Phụng được điều động giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Đại diện Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Phụng giữ chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Phụng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn văn Phụng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Phụng được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, giao nhiệm vụ mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Văn Phụng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác; giữ vững đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Phụng bày tỏ vinh dự, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Phụng nhận nhiệm vụ mới, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Trần Hữu Phước đề nghị đồng chí cùng tập thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước./.