Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện, đồng thời đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, công khai Quy trình 2138.

Các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật yêu cầu thoát lũ, bảo vệ không gian thoát lũ, hành lang bảo vệ nguồn nước, cao độ nền xây dựng và bảo đảm nguồn nước sinh hoạt trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch sử dụng đất và triển khai các dự án tại khu vực hạ du.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình đối với các hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh trên địa bàn. Đồng thời rà soát nhu cầu sử dụng nước vùng hạ du, diễn biến nguồn nước, tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn để tham mưu phương án tích nước cuối mùa lũ, điều chỉnh lưu lượng và thời gian vận hành hồ trong mùa cạn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố phối hợp với các chủ hồ và cơ quan liên quan xây dựng, ban hành quy chế phối hợp trong vận hành hồ chứa, bảo đảm thông tin được cung cấp kịp thời, đầy đủ đến người dân vùng hạ du.

Các chủ hồ chứa thủy điện tổ chức vận hành đúng quy trình; rà soát, cập nhật các thông số lũ thiết kế, lũ kiểm tra trên cơ sở diễn biến mưa lũ thực tế và các trận lũ lịch sử mới nhất. Trước khi mở cửa van xả lũ, điều tiết nước qua tràn, xả nước phát điện hoặc khi lưu lượng xả tăng đột ngột, các chủ hồ phải thông báo, cảnh báo đến chính quyền địa phương và khu dân cư vùng hạ du...