Chương trình được ban hành nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, phương hướng và giải pháp tại Quyết định số 610/QĐ-TTg ngày 4/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn được xác định là những động lực chủ yếu.

Vùng tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và giá trị gia tăng cao như nông nghiệp xanh, hữu cơ, nông nghiệp đặc sản; kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng, dịch vụ môi trường rừng và sản phẩm OCOP; du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng. Đồng thời, phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực; thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu, thương mại chính ngạch và kết nối các trung tâm logistics.

Cùng với đó, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh và khai thác, chế biến sâu khoáng sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Về kết cấu hạ tầng, Chương trình xác định tập trung xây dựng hệ thống đồng bộ, hiện đại, thông minh, tăng cường kết nối nội vùng, liên vùng và với các không gian hợp tác quốc tế. Trong đó, ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc, đường sắt khổ tiêu chuẩn, quốc lộ và công trình giao thông trọng điểm kết nối hành lang kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, đô thị và các trung tâm kinh tế lớn. Hạ tầng năng lượng, đô thị cũng được phát triển theo hướng hiện đại, an toàn, xanh, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chương trình chú trọng phát triển các tiểu vùng, khu vực động lực. Trong đó, Phú Thọ và Thái Nguyên được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ của vùng, lấy công nghiệp làm động lực chủ yếu; ưu tiên các ngành điện tử, bán dẫn, cơ khí chế tạo trình độ cao, thiết bị điện, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp công nghệ số.

Bảy hành lang kinh tế quan trọng được xác định gồm: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Lạng Sơn - Hà Nội; Điện Biên - Sơn La - Phú Thọ - Hà Nội; Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội; Cao Bằng - Thái Nguyên - Hà Nội; Cao Bằng - Lạng Sơn - Quảng Ninh; Điện Biên - Sơn La - Lào Cai - Tuyên Quang - Thái Nguyên - Lạng Sơn. Việc phát triển các hành lang gắn với cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, đô thị, công nghiệp, du lịch và dịch vụ, qua đó tăng cường liên kết trong vùng, với Thủ đô Hà Nội, vùng Đồng bằng sông Hồng và các không gian hợp tác quốc tế.

Đối với hệ thống đô thị, định hướng phát triển mạng lưới đa tầng, đa trung tâm theo tiểu vùng; ưu tiên các đô thị trung tâm cấp vùng, đô thị cửa khẩu, đô thị biên giới. Các đô thị như Thái Nguyên, Việt Trì, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ được phát huy vai trò lan tỏa phát triển, nâng cao chất lượng sống của người dân. Quá trình đô thị hóa gắn với phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, bảo tồn cảnh quan tự nhiên và di sản văn hóa các dân tộc.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển hạ tầng xã hội, giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chương trình ưu tiên đầu tư, nâng cấp cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ và trợ giúp xã hội; chú trọng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đồng thời, củng cố, mở rộng các trường đại học, trung tâm, phân hiệu đại học tại Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và các tiểu vùng; tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và địa phương.

Về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, vùng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) trong các ngành, lĩnh vực có lợi thế. Định hướng hình thành trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo vùng, sàn giao dịch công nghệ và hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo dùng chung.

Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình yêu cầu kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Ưu tiên đầu tư công trình phòng thủ, hạ tầng biên giới, bố trí dân cư trên tuyến biên giới, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình là cơ sở để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tăng cường liên kết, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thúc đẩy vùng Trung du và miền núi phía Bắc phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.