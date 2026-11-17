Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp phối hợp triển khai Thông tư số 67/2026/TT-BKHCN ngày 6-11-2026 của Bộ trưởng Bộ KH-CN về quy hoạch băng tần phục vụ hệ thống thông tin di động đường sắt tại Việt Nam.

Ga Nha Trang. Ảnh minh họa.

Theo thông tư, các băng tần được quy hoạch phục vụ hệ thống thông tin di động đường sắt gồm: 874,4-880 MHz, 919,4-925 MHz và 1.900-1.910 MHz. Thông tư có hiệu lực từ ngày 24-12-2026, đồng thời bãi bỏ một số quy định liên quan đến các băng tần này tại Quyết định số 25/2008/QĐ-BTTTT ngày 16-4-2008.

Để triển khai thực hiện, Sở KH-CN đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp phổ biến, quán triệt nội dung thông tư đến các đơn vị trực thuộc, cán bộ chuyên trách và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm soát việc sử dụng phổ tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh; tổ chức đo kiểm kỹ thuật chuyên ngành đối với các băng tần dành cho hệ thống thông tin di động đường sắt (874,4-880 MHz, 919,4-925 MHz và 1.900-1.910 MHz) và các băng tần di động công cộng. Đồng thời, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong việc xác định nguồn can nhiễu, định vị và xử lý kịp thời các trường hợp gây nhiễu có hại, bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin phục vụ công tác điều khiển và chạy tàu.

Đối với Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn, Sở KH-CN đề nghị thực hiện đúng quy hoạch các băng tần 874,4-880 MHz, 919,4-925 MHz (FDD) và 1.900-1.910 MHz (TDD) dành cho hệ thống thông tin di động đường sắt, phục vụ công tác điều khiển, bảo đảm an toàn và điều hành giao thông đường sắt; tuân thủ các quy định về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy hoạch được phân bổ.

Các doanh nghiệp viễn thông di động mặt đất cần rà soát hiện trạng mạng lưới trạm phát sóng, áp dụng giải pháp kỹ thuật đối với các băng tần 890-915 MHz, 935-960 MHz, 1.805-1.880 MHz và 1.920-1.980 MHz dọc hành lang các tuyến đường sắt nhằm phòng ngừa, xử lý triệt để nhiễu có hại theo quy định. UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp với Sở KH-CN và lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành quy định về tần số vô tuyến điện, bảo vệ an toàn công trình hạ tầng thông tin liên lạc đường sắt.

Việc triển khai quy hoạch băng tần nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả, đúng quy định tài nguyên tần số vô tuyến điện, hạn chế tình trạng can nhiễu, góp phần bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác điều hành và vận hành giao thông đường sắt.

MÃ PHƯƠNG