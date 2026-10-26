Triển khai quy định về danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn, vệ sinh lao động

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, khẩn trương triển khai tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Thông tư số 27, ngày 20-10-2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2027. Đồng thời lưu ý, các sở, ngành, đơn vị, địa phương hướng dẫn người sử dụng lao động xác định công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện huấn luyện theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện và chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền.

Công việc phát dỡ công trình nằm trong danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn, vệ sinh lao động.

Theo Thông tư số 27 có 31 nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Cụ thể, danh mục bao gồm: Các công việc liên quan đến chế tạo, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; trực tiếp sản xuất, sử dụng, vận chuyển, xử lý hóa chất nguy hiểm, thuốc nổ và phụ kiện nổ. Trong lĩnh vực xây dựng, các công việc như: Giám sát thi công, khảo sát, lắp đặt, sửa chữa, phá dỡ công trình, lắp dựng giàn giáo và vận hành máy móc thi công cũng thuộc diện áp dụng. Ngoài ra, danh mục bao gồm công việc làm trên cao từ 2 m trở lên, làm việc trên sông, biển, dưới nước, trong không gian hạn chế hoặc nơi có nguy cơ phát sinh khí độc. Các công việc tiếp xúc với bức xạ ion hóa, chất phóng xạ, điện từ trường tần số cao; sản xuất, xử lý vật liệu bán dẫn, vật liệu nano; khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và dầu khí cũng được xác định là công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Danh mục còn bao gồm công việc liên quan đến thiết bị điện, nhà máy điện, pin và ắc quy; vận hành, sửa chữa tàu hỏa, tàu điện, ô tô; sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, chế biến gỗ; bốc xếp thủ công thường xuyên vật nặng từ 20kg trở lên; chế biến thực phẩm tại bếp ăn tập thể từ 300 suất ăn/ngày. Trong lĩnh vực y tế và dịch vụ, các công việc khám, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh, giải phẫu bệnh, giám định pháp y, xét nghiệm vi sinh vật, hóa sinh, độc chất; kiểm nghiệm, sản xuất thuốc; pha chế, sử dụng thuốc điều trị ung thư; khử trùng môi trường và kiểm định thực phẩm thuộc danh mục.

Những công việc khác được quy định gồm giết mổ động vật, chăn nuôi tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; vận hành hệ thống bơm xăng, dầu, khí hóa lỏng; chế biến mủ cao su, nhựa thông; sản xuất bia, rượu, nước giải khát, thuốc lá, dầu ăn, bánh kẹo, sữa; diễn viên xiếc, vận động viên và huấn luyện viên chuyên nghiệp ở một số môn thể thao có tính chất nguy hiểm. Danh mục cũng bao gồm công việc trong lĩnh vực hàng không, điều khiển máy bay không người lái; điều hành, vận hành hệ thống dây chuyền sản xuất thông qua màn hình hoặc robot; hỏa táng, địa táng; vận hành máy có động cơ trong nông nghiệp; vận hành trạm bơm, máy bơm và các công việc đặc thù trong lĩnh vực quân đội, công an thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.