Triển khai quy định mới về bảo đảm chất lượng giáo dục

Lớp học tại Trường Tiểu học Huyền Trân (phường An Cựu).

Chương trình tập huấn gồm 4 chuyên đề, tập trung làm rõ các quy định, cách thức triển khai công tác bảo đảm chất lượng giáo dục ở từng cấp học và những điểm mới của Thông tư 57.

Thông tư 57 kế thừa những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục hạn chế trong công tác bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông. Cách tiếp cận được chuyển từ đánh giá chất lượng theo từng thời điểm sang bảo đảm chất lượng thường xuyên; từ chú trọng hồ sơ sang chú trọng quá trình, kết quả và cải tiến liên tục.

Theo đó, bảo đảm chất lượng trở thành một bộ phận của quản trị nhà trường, được thực hiện xuyên suốt từ xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức dạy học, phát triển đội ngũ đến quản lý các điều kiện giáo dục, theo dõi kết quả và điều chỉnh hoạt động. Việc triển khai Thông tư 57 không làm phát sinh thêm hệ thống hồ sơ, theo tinh thần giảm hồ sơ riêng, tăng sử dụng dữ liệu hiện có và giảm đánh giá hình thức, tăng cải tiến thực chất.

Hệ thống đánh giá được tinh gọn còn 4 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí, tập trung vào quản trị nhà trường và bảo đảm chất lượng; phát triển đội ngũ; thực hiện chương trình, đổi mới phương pháp giáo dục và phát triển người học; điều kiện giáo dục, môi trường an toàn và phối hợp xã hội.

Các mức đánh giá không nhằm xếp hạng hay đơn thuần xác định đạt, không đạt tại một thời điểm, mà được sử dụng để theo dõi quá trình phát triển chất lượng, xác định điểm mạnh, hạn chế và nội dung cần ưu tiên cải tiến.

Hội nghị cũng trao đổi, giải đáp những vấn đề còn vướng mắc, thống nhất cách thức phối hợp triển khai Thông tư 57, bảo đảm phù hợp với thực tiễn của từng địa phương và cơ sở giáo dục.