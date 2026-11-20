Theo dự báo về nguồn nước của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ tháng 10/2026 đến tháng 9/2027 tổng lượng mưa trên lưu vực sông Vu Gia và Thu Bồn phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm; có nguy cơ xâm nhập mặn khu vực hạ lưu và thiếu nước cục bộ ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi.

Phương án của UBND thành phố đưa ra hai kịch bản rủi ro do El Niño. Trong đó kịch bản rủi ro rất cao với nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, lượng mưa thiếu hụt phổ biến 20-40%... Từ đó xác định các nhóm giải pháp chung, theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thủy văn, tình hình xâm nhập mặn; đắp đập tạm giữ ngọt trên các sông; tổ chức tích trữ, điều tiết nước hợp lý...

UBND thành phố yêu cầu các địa phương chủ động giải pháp cấp nước sinh hoạt đến từng hộ, thôn, xã ở vùng thường xuyên thiếu nước; trường hợp cấp bách phải tổ chức vận chuyển nước đến các cụm dân cư. Đối với sản xuất trồng trọt, thực hiện đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống do Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn. Đối với nuôi trồng thủy sản, thông tin kịp thời tình hình xâm nhập mặn đến các cơ sở nuôi.

Phương án xác định một số công trình phục vụ phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh vào mùa khô năm 2027 như gia cố đập tạm trên sông Quảng Huế, đắp đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ, đắp đập tạm trên sông Vĩnh Điện, đắp đập tạm ngăn mặn tại cầu Gò Nổi và cầu Tây An…

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt phương án phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt năm 2027.