Phong trào thi đua được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy vai trò của cộng đồng, xã hội trong công tác chăm sóc người có công. Thông qua phong trào, thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ.

Kế hoạch đề ra 5 chỉ tiêu thi đua trọng tâm, gồm: Phấn đấu 100% hộ người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; bảo đảm 100% người có công và thân nhân người có công đủ điều kiện được giải quyết, hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi theo quy định; hoàn thành mục tiêu “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 1471/QĐ-TTg ngày 31/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 3336/KH-UBND ngày 4/9/2026 của UBND tỉnh. Đồng thời, thực hiện đúng, đầy đủ, công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi gian lận, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực.

Các cấp, ngành và địa phương quan tâm thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('a0e809eeee2633be8c85eff0740a9119')

Phong trào tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Ngày Thương binh - Liệt sĩ và chính sách ưu đãi người có công; thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chế độ, chính sách; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ và người có công; chỉnh trang, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ và triển khai công trình trọng điểm kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trong đó, tập trung thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh tại phường Nùng Trí Cao. Bên cạnh đó, chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, gương mẫu của người có công và thân nhân liệt sĩ trong các phong trào thi đua yêu nước; huy động nguồn lực xã hội chăm lo, giúp đỡ người có công và thân nhân người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng ít nhất 1 chương trình, hoạt động, công trình, phần việc hoặc mô hình cụ thể, thiết thực tri ân người có công; quan tâm hỗ trợ, chăm sóc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ người có công nâng cấp, sửa chữa nhà ở, phát triển sinh kế, hỗ trợ vốn, tư liệu sản xuất, tạo việc làm và trao tặng sổ tiết kiệm, học bổng cho con người có công hoàn cảnh khó khăn.

Đối tượng tham gia phong trào gồm tập thể là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh; cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Phong trào được triển khai từ tháng 7/2026, tổng kết vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Để triển khai hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch và tình hình thực tế xây dựng kế hoạch, nội dung, tiêu chí, hình thức thi đua phù hợp; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực hưởng ứng. Đồng thời, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo và những gương điển hình tiên tiến.

Kế hoạch triển khai phong trào