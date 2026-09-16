Triển khai phối hợp xử lý vi phạm giao thông trên quốc lộ

Tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1. Ảnh: Lê Duy

Trên quốc lộ 1, lực lượng chức năng bố trí 2 chốt kiểm soát, đồng thời tổ chức các tổ tuần tra lưu động dọc tuyến. Các phương tiện được chú ý kiểm tra gồm xe khách, xe tải, xe đầu kéo, mô tô và xe gắn máy, nhất là những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện vận tải lưu thông trên tuyến quốc lộ 1, nhắc nhở tài xế chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Lê Duy

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT kết hợp kiểm tra giấy tờ, tình trạng phương tiện và việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông với tuyên truyền trực tiếp cho người điều khiển phương tiện.

Lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản các trường hợp vi phạm được phát hiện trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1. Ảnh: Lê Duy

Đối với lái xe và doanh nghiệp vận tải, lực lượng chức năng lưu ý các nguy cơ mất an toàn khi lưu thông trên những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn; đồng thời vận động tài xế, đơn vị kinh doanh vận tải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện ký cam kết không vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện, nhất là xe khách, xe tải và xe đầu kéo, cần tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát và chấp hành nghiêm các quy định khi lưu thông; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia hoặc các chất ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện trước và trong khi lái xe.