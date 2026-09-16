Triển khai phối hợp xử lý vi phạm giao thông trên quốc lộ
Ngày 16-9, các tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm qua địa bàn thành phố, tập trung kiểm tra phương tiện và tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông.
Trên quốc lộ 1, lực lượng chức năng bố trí 2 chốt kiểm soát, đồng thời tổ chức các tổ tuần tra lưu động dọc tuyến. Các phương tiện được chú ý kiểm tra gồm xe khách, xe tải, xe đầu kéo, mô tô và xe gắn máy, nhất là những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT kết hợp kiểm tra giấy tờ, tình trạng phương tiện và việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông với tuyên truyền trực tiếp cho người điều khiển phương tiện.
Đối với lái xe và doanh nghiệp vận tải, lực lượng chức năng lưu ý các nguy cơ mất an toàn khi lưu thông trên những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn; đồng thời vận động tài xế, đơn vị kinh doanh vận tải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện ký cam kết không vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.
Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện, nhất là xe khách, xe tải và xe đầu kéo, cần tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát và chấp hành nghiêm các quy định khi lưu thông; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia hoặc các chất ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện trước và trong khi lái xe.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202609/trien-khai-phoi-hop-xu-ly-vi-pham-giao-thong-tren-quoc-lo-51c1bdc/