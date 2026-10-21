Triển khai phối hợp tuyên truyền pháp luật địa bàn biên giới

Hoạt động tuyên truyền pháp luật được Bộ đội Biên phòng triển khai trên địa bàn xã Ba Sơn. (Ảnh: VI TOÀN)

Đồn Biên phòng Ba Sơn được lựa chọn tổ chức tuyên truyền điểm, làm cơ sở triển khai đồng bộ đợt tuyên truyền tại 11 xã biên giới và khu vực các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Đợt tuyên truyền được triển khai từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân và học sinh, giúp người dân hiểu rõ hậu quả, tác hại và trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi vi phạm.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lạng Sơn trao đổi tại sự kiện. (Ảnh: VI TOÀN)

Qua đó, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong phối hợp Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn phát tờ rơi cho các học sinh. (Ảnh: VI TOÀN)

Tại buổi tuyên truyền, người dân được phổ biến các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh; những hậu quả và chế tài pháp lý liên quan đến hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; tổ chức, môi giới, đưa dẫn người khác xuất nhập cảnh trái phép và vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm qua biên giới.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tại Đồn Ba Sơn hướng dẫn cho đoàn viên và học sinh. (Ảnh: VI TOÀN)

Cùng với đó, lực lượng chức năng tổ chức phát tài liệu, tờ gấp tuyên truyền và tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Hoạt động tuyên truyền lưu động sự kiện trên địa bàn. (Ảnh: VI TOÀN)

Sau hoạt động tuyên truyền điểm tại xã Ba Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp chính quyền địa phương triển khai tuyên truyền phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Hoạt động góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới.