Triển khai phân luồng giao thông phục vụ thi công Dự án Cụm nút giao thông Hòa Xuân

Theo nội dung thông báo này, Sở Xây dựng TP cơ bản thống nhất phương án phân luồng giao thông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (gọi tắt là Ban QLDA) báo cáo; đồng thời yêu cầu Ban QLDA tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện và phê duyệt phương án theo quy định. Trong đó, chú ý một số nội dung cụ thể như sau: Về phương án phân luồng điều tiết giao thông từ xa đối với xe container: bổ sung hướng phân luồng từ QL14B qua QL1A về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để giảm lưu lượng xe có tải trọng lớn đi vào các tuyến đường thuộc phạm vi thi công công trình; tổ chức triển khai cấm đỗ xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Lê Đại Hành) nhằm nâng cao khả năng thông hành trên tuyến. Đồng thời đề nghị điều chỉnh dải phân cách giữa trên đường Cách Mạng Tháng Tám tại khu vực nút giao với đường Xuân Thủy để thuận tiện cho các phương tiện đang lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố về cầu Hòa Cầm được quay đầu; bảo đảm bán kính quay xe, tầm nhìn và an toàn giao thông.

Phối cảnh Dự án Cụm nút giao thông Hòa Xuân.

Ban QLDA có trách nhiệm thông báo rộng rãi phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời gửi văn bản thông báo đến Sở Xây dựng TP, các địa phương, Sở Công Thương TP, Công ty CP Cảng Đà Nẵng, Hiệp hội Vận tải ô tô Đà Nẵng, Ban Quản lý Chợ đầu mối Hòa Cường, Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam tại TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan để thông tin đầy đủ, kịp thời về phương án phân luồng, tổ chức giao thông trong thời gian thi công dự án. Các đơn vị được đề nghị khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách phương tiện và nhu cầu xe tải lưu thông trên các tuyến đường cấm phục vụ hoạt động của đơn vị, gửi Sở Xây dựng TP làm cơ sở xem xét, cấp phép lưu thông vào đường cấm theo quy định.

Sở Xây dựng TP cũng thống nhất bổ sung các camera quan sát để theo dõi, ghi nhận tình hình giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp ùn tắc, xung đột giao thông trong quá trình triển khai phương án phân luồng. Đồng thời, thành lập nhóm thông tin gồm đại diện CATP, Sở Xây dựng TP, UBND phường Hòa Cường, UBND Hòa Xuân, Ban QLDA và nhà thầu thi công để kịp thời trao đổi tình hình thực hiện phương án phân luồng tại các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm trong phạm vi thi công công trình.

Các đơn vị bố trí lực lượng theo dõi, ghi nhận đầy đủ tình hình giao thông tại các nút giao và trên các tuyến đường tổ chức phân luồng trong các khung giờ cao điểm; tổ chức đánh giá sau 1 tuần và 1 tháng vận hành để kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm việc thi công thuận lợi và an toàn giao thông tại khu vực.

Thi công Dự án Cụm nút giao thông Hòa Xuân.

Sau khi hoàn thành các lối lưu thông tạm, lắp đặt biển báo, rào chắn và các thiết bị tổ chức phương án bảo đảm an toàn giao thông, Ban QLDA chủ trì, mời Phòng CSGT CATP, các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng TP, Trung tâm Quản lý hạ tầng TP Đà Nẵng, Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, thống nhất trước khi đưa phương án vào vận hành thử. Thời gian vận hành thử là 1 tuần trước khi chính thức triển khai thi công công trình.

Sở Xây dựng TP đề nghị Phòng CSGT CATP tham mưu điều chỉnh chu kỳ đèn tại các nút giao thông lân cận khu vực thi công, phù hợp với tình hình giao thông trong suốt quá trình triển khai phân luồng phục vụ thi công dự án. Đồng thời, đề nghị Công ty CP Cảng Đà Nẵng, Hiệp hội Vận tải ô tô Đà Nẵng kịp thời thông tin đến các doanh nghiệp, đơn vị vận tải liên quan về phương án phân luồng, tổ chức giao thông trong thời gian thi công dự án để chủ động nắm bắt, phối hợp thực hiện; tuyên truyền, vận động các đơn vị đồng hành, chia sẻ với thành phố, góp phần bảo đảm TTATGT và hạn chế ảnh hưởng ến hoạt động vận tải trong quá trình thi công.

PHÚ NAM