Triển khai nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng
Tại phiên họp thứ 5 vào đầu tháng 10-2026, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) thành phố yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) lần thứ I và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch về đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 04-NQ/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 14-7-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 1-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTNLPTC trong giai đoạn mới.
Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTNLPTC gắn với đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng PCTNLPTC để gây chia rẽ nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước. Tăng cường rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị xử lý những quy định chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp thực tiễn; tập trung khắc phục sơ hở trong quản lý, nhất là ở các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Ngoài ra, tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, những vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống lãng phí; đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, công trình tồn đọng kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí... Tăng cường kiểm soát quyền lực, PCTNLPTC gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202610/trien-khai-nhieu-giai-phap-phong-chong-tham-nhung-9740df1/