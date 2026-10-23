Triển khai nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTNLPTC gắn với đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng PCTNLPTC để gây chia rẽ nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước. Tăng cường rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị xử lý những quy định chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp thực tiễn; tập trung khắc phục sơ hở trong quản lý, nhất là ở các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngoài ra, tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, những vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống lãng phí; đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, công trình tồn đọng kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí... Tăng cường kiểm soát quyền lực, PCTNLPTC gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.