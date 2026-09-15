Triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành thu tiền sử dụng đất

Đồng chí Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Theo báo cáo, tính đến ngày 15/9/2026, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.390 tỷ đồng, bằng 61,6% kế hoạch năm. Nguồn thu chủ yếu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại các dự án khu đô thị, khu dân cư và các khu, cụm công nghiệp.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh còn trên 2.100 tỷ đồng cần thực hiện để hoàn thành kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2026.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tiến độ thu tiền sử dụng đất tại một số địa phương hiện còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai, xác định giá đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của một số nhà đầu tư.

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện từng nguồn thu, tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc tại từng dự án, khu đất, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu đồng thời đề xuất giải pháp, xác định tiến độ cụ thể đối với từng nguồn thu, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan yêu cầu các xã, phường tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án và kế hoạch thu tiền sử dụng đất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các địa phương chủ động đối thoại với người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình giải phóng mặt bằng; tăng cường làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, chủ đầu tư để thống nhất lộ trình, tiến độ thực hiện và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Đặc biệt, các phường Phổ Yên, Sông Công và các phường thuộc địa bàn TP. Thái Nguyên cũ phải tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu 5.500 tỷ đồng tiền sử dụng đất theo kế hoạch đề ra.

Sở Tài chính khẩn trương rà soát, báo cáo phương án thu tiền sử dụng đất, trong đó đề xuất phương án điều tiết phù hợp, bảo đảm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách từ nguồn này.