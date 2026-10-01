Triển khai nhiều giải pháp để đạt tăng trưởng trên 10%

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Chín tháng của năm 2026, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Các lĩnh vực thu ngân sách, đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt.

Đáng chú ý, lĩnh vực mũi nhọn du lịch của thành phố tiếp tục là điểm sáng với việc đón 6,4 triệu lượt khách du lịch, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu từ du lịch đạt 15.400 tỷ đồng, tăng 60%. Các hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Festival Huế 2026, góp phần quan trọng thu hút khách du lịch đến với Cố đô. Thu ngân sách 9 tháng năm 2026 của thành phố đạt trên 12.350 tỷ đồng, tăng 16%; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,72%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, trong quý 4 thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhất là thúc đẩy phát triển công nghiệp - xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách và tháo gỡ vướng mắc các dự án để tạo động lực tăng trưởng.

Các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quý 4/2026 ở các dự án, thúc đẩy những dự án sản xuất có khả năng sớm đi vào hoạt động, tạo năng lực mới cho nền kinh tế; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Theo Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế La Phúc Thành, 3 tháng cuối năm 2026 cần tập trung thúc đẩy công nghiệp; rà soát từng dự án, sản phẩm công nghiệp còn dư địa tăng trưởng; phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tại các khu kinh tế, khu công nghiệp; đẩy nhanh các dự án động lực. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt khoảng 50,5% (bình quân cả nước là 55,5%). Do đó, các đơn vị cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh, thời gian tới, thành phố cần tiếp tục tập trung xử lý những vướng mắc trong triển khai dự án, nhất là các dự án có khả năng tạo năng lực mới; gắn tiến độ thực hiện với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo; từ chờ hướng dẫn sang chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ kết quả. Mục tiêu là phấn đấu đạt tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu cả nhiệm kỳ.

Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

*Chiều 1/10, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 9 tháng năm 2026; đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, 9 tháng năm 2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,3%, duy trì mức tăng trưởng 2 con số, vượt kịch bản đề ra, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 15,02%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 19% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 52.000 tỷ đồng, tăng 33%. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng và các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội ổn định; đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026. Các đại biểu thống nhất với tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển 100 đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; rà soát tiến độ, kịp thời xử lý, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý khó khăn, vướng mắc, không để nhiệm vụ chậm ảnh hưởng kết quả chung, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.