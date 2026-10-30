Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 11

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Đức Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị.

Trong tháng 10, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính đã tích cực, chủ động, quyết liệt trong công tác phối hợp triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác. Phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp được triển khai thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Tích cực nghiên cứu đề xuất tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện theo quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu tố của công dân đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, nội vụ, hải quan, quản lý thị trường... được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp còn một số hạn chế, đó là: trong tháng, tiến độ xử lý một số vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh còn chậm. Chất lượng công tác tham mưu xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ở một số sở, ngành và UBND cấp xã còn hạn chế. Tiến độ giải quyết, tháo gỡ khó khăn các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn vướng mắc tại một số địa phương còn chậm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời phân tích, làm rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong tháng 11/2026, đồng chí đề nghị các cơ quan nội chính tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2026. Tăng cường phối hợp, bám sát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm về nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, đổi mới phương thức theo dõi, nắm tình hình nhất là ở cấp xã.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội diễn ra trên địa bàn; tham mưu tổ chức Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm thường xảy ra vào dịp cuối năm; phát hiện, xử lý vi phạm trong công tác đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu, thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh…

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ vững chắc. Tăng cường công tác tuần tra, nắm tình hình địa bàn vùng biển; phòng, chống hoạt động khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản, buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2026 và các cuộc thanh tra đột xuất; đôn đốc thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị sau thanh tra. Đẩy nhanh tiến độ trong xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các vụ án dư luận xã hội quan tâm và các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường tham mưu công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng, thẩm định, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác trao đổi thông tin quản lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kịp thời phát hiện, triển khai các phương án kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hiệu quả.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.