Triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2026 đối với công tác tuyên giáo và tổ chức xây dựng Đảng

Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp từ Hội trường Thành ủy kết nối trực tuyến đến điểm cầu các cấp ủy trực thuộc Thành ủy.

Những kết quả đạt được

Tại hội nghị có 11 ý kiến phát biểu, thảo luận về công tác tuyên giáo và tổ chức xây dựng Đảng. Các ý kiến đã làm rõ kết quả, khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo và tổ chức xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng chúc mừng các đồng chí được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: Phương Hằng

Trong năm 2026, khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, yêu cầu chính trị cao, ngành Tổ chức xây dựng Đảng và ngành Tuyên giáo đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy Đồng Nai và cấp ủy các cấp, đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Có thể khái quát 7 điểm nổi bật công tác tuyên giáo và tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng qua ở Đồng Nai, đó là: Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Thành ủy kịp thời, rộng khắp đến cơ sở. Công tác chính trị, tư tưởng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nắm bắt dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường.

Kịp thời tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về công tác tuyên giáo và tổ chức xây dựng Đảng thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Việc quản lý, phân bổ biên chế của hệ thống chính trị bước đầu được đổi mới trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy; khối lượng công việc; tính chất đặc thù và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, không cào bằng.

Triển khai đánh giá cán bộ hằng quý bằng phương pháp định lượng theo KPI, kết quả bước đầu có chuyển biến tích cực.

Đã hoàn thành sắp xếp tổ chức đảng thôn, ấp, khu phố; công tác kết nạp đảng viên đạt kết quả tích cực, đến nay đã đạt hơn 92% chỉ tiêu của năm 2026 (trong đó 42 đảng bộ trực thuộc Thành ủy thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, như Đảng bộ xã Bom Bo đạt 114% chỉ tiêu; Đảng bộ xã Gia Kiệm đạt 129% chỉ tiêu; Đảng bộ xã Tân Lợi đạt 150% chỉ tiêu; Đảng bộ xã Phú Trung đạt 172% chỉ tiêu).

Triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ việc thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố; hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận công tác dân vận từ ngày 30-9-2026 theo chủ trương của Trung ương, bảo đảm tiến độ và đúng quy định.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường; chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng gợi ý thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công việc được giao

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, ngành Tuyên giáo và cấp ủy các địa phương, đơn vị trong thời gian qua.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ở một số lĩnh vực, địa phương, đơn vị chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra. Việc rà soát, cụ thể hóa một số văn bản của Trung ương và Thành ủy còn chậm. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, trong khi yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Nguồn cán bộ, công chức chuyên môn sâu tại một số xã, phường chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tài chính - kế toán, kế hoạch - đầu tư, quy hoạch - đô thị, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước ở một số địa phương đạt kết quả chưa cao. Tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên ở một số đảng bộ còn chậm...

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo nhấn mạnh, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Do đó, ngành Tuyên giáo và ngành Tổ chức xây dựng Đảng hành động quyết liệt hơn, tăng tốc mạnh mẽ hơn, với quyết tâm chính trị cao hơn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao.

Trước hết, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, bảo đảm chủ động, thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Công tác tuyên giáo phải thực sự đi trước trong định hướng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy về đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm; các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình, nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Đồng Nai.

Công tác tuyên giáo không chỉ dừng ở thông tin, phổ biến chủ trương, chính sách mà phải chủ động giải thích, thuyết phục, tạo đồng thuận để đưa chủ trương, chính sách thật sự đi vào cuộc sống. Chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang tăng cường đối thoại, lắng nghe, trao đổi, đối thoại và giải đáp những vấn đề cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng. Tiếp tục đổi mới thực chất việc học tập, quán triệt nghị quyết, chú trọng chất lượng tiếp thu, khả năng vận dụng và kết quả thực hiện nghị quyết.

Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư trưởng, dư luận xã hội; chủ động tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, thông tin đối ngoại và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - văn nghệ. Ngành Tuyên giáo phải chủ động đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào công tác nghiên cứu, tổng hợp, phân tích thông tin, xây dựng tài liệu, tổ chức học tập nghị quyết, tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội.

Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết, chương trình công tác năm 2026.

Tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thường xuyên rà soát tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị, kịp thời tham mưu xử lý những nội dung còn giao thoa, chồng chéo, chưa rõ trách nhiệm hoặc chưa phù hợp với yêu cầu vận hành của mô hình mới, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Khẩn trương khắc phục tình trạng thừa, thiếu cán bộ, công chức, nhất là tại các xã, phường còn thiếu nhân lực chuyên môn về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tài chính, đất đai và quy hoạch đô thị.

Ban Tổ chức Thành ủy cần sớm tham mưu kế hoạch, phương án điều chuyển cán bộ, công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu, bảo đảm số người có mặt phù hợp với biên chế được giao và yêu cầu nhiệm vụ.

Sau khi điều chuyển, bố trí lại đội ngũ giữa các cơ quan, đơn vị, cần rà soát số biên chế còn thiếu để xây dựng kế hoạch tuyển dụng. Ưu tiên tuyển dụng nhân lực có chuyên môn phù hợp với những lĩnh vực đang thiếu, nhất là khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tài chính, đất đai, đô thị và quy hoạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2026.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Đồng chí Thái Bảo đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy khẩn trương tham mưu ban hành hướng dẫn, tiêu chí kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm đối với các tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ thuộc diện quản lý.

Việc đánh giá phải chặt chẽ, thực chất, khách quan, đúng quy định và tỷ lệ; gắn kết quả đánh giá hằng quý với đánh giá cuối năm. Lấy kết quả công việc, sản phẩm đầu ra có thể kiểm đếm, đo lường và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí chủ yếu.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng lý luận chính trị; kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ động nghiên cứu phương án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và thủ tục liên quan để sẵn sàng thực hiện việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của các trung tâm chính trị về Trường Chính trị thành phố khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Tiếp tục rà soát, tăng cường công tác phát triển đảng viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đề ra năm 2026.

Đồng chí Thái Bảo cũng nhấn mạnh đến một nhiệm vụ cần đặc biệt tập trung là số hóa hồ sơ đảng viên và cập nhật hồ sơ đã số hóa lên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên. Việc chậm tiến độ ở từng đơn vị sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn thành phố.

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2026), Ban Tổ chức Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho 12 cán bộ, nguyên cán bộ của thành phố Đồng Nai.