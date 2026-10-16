Triển khai nhiệm vụ cuối năm phải gắn với trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, rõ người, rõ việc, rõ kết quả

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Năm phải thống nhất quyết tâm, nhiệm vụ và giải pháp để quý IV tăng tốc, về đích, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026. Đây là trách nhiệm của BCH Đảng bộ tỉnh trước Đảng bộ và Nhân dân; đòi hỏi chuyển mạnh từ đánh giá sang hành động, xử lý hạn chế, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Trong quý III và 9 tháng năm 2026, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị; hệ thống chính trị cơ bản ổn định sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026, đạt 8,04%, cao hơn 1,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt trên 5.700 tỷ đồng; nhiều công trình, dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai; công tác thu hút đầu tư, 9 tháng tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 23 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 14.963 tỷ đồng; thành lập mới 763 doanh nghiệp, tăng 33% so với cùng kỳ.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư, phòng ngừa thất thoát, lãng phí. Văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm. Việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, tổ chức lại hệ thống y tế và các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Công tác CCHC, chuyển đổi số và vận hành chính quyền địa phương hai cấp được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đối ngoại, hợp tác với các đối tác quốc tế được duy trì, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng phát biểu tại hội nghị.

Dịp này, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức họp Ban Thường vụ, BCH, Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, giới thiệu và bầu bổ sung theo đúng quy trình 5 bước với 100% phiếu bầu đồng chí Vũ Thanh Tùng, nguyên Phó Văn phòng Tỉnh ủy, được bầu là Ủy viên UBKT Đảng bộ tỉnh, giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi chủ trì thảo luận tại Tổ 1.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Hưng Vượng chủ trì thảo luận tại Tổ 3.

Thảo luận tập trung tại hội trường và tại các tổ, các đại biểu thống nhất nhận định: Nhiệm vụ quý IV áp lực rất cao, vì vậy cả hệ thống chính trị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh vào thực tế địa phương. Chú trọng nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực cán bộ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm bộ máy thông suốt, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đến, tiếp tục tháo gỡ một số vướng mắc về dự án, giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án tồn đọng; Tăng cường thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực, đẩy mạnh đối ngoại phục vụ phát triển nhanh và bền vững.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi chủ trì thảo luận tại Tổ 2.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp, những công việc còn chậm và các điểm nghẽn cần tháo gỡ. Việc triển khai phải gắn với kiểm tra, đôn đốc thường xuyên; bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra. Cấp ủy các cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên; quan tâm phát triển đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn, bảo đảm cả số lượng và chất lượng. Trong đánh giá, nhận xét hằng tháng, quý, năm cấp ủy đảng phải làm gương. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện những nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách; không khoán trắng, đùn đẩy trách nhiệm, không để công việc chậm vì những nguyên nhân chủ quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long chủ trì thảo luận tại Tổ 4.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu: Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, rà soát sát kết quả thực hiện từng chỉ tiêu, từng ngành, lĩnh vực, xác định rõ những chỉ tiêu còn thiếu hụt so với kịch bản và giải pháp khắc phục trong quý IV. Chỉ tiêu của Trung ương và Chính phủ giao là chỉ tiêu pháp luật, cần phải quyết liệt thực hiện, cả hệ thống chính trị và người dân quyết tâm, cao nhất, khẩn trương bắt tay ngay vào việc làm, hành động cụ thể, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy phường Minh Xuân thảo luận tại tổ.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cũng yêu cầu: Khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của địa phương từ tài nguyên thiên nhiên, đến di sản văn hóa các dân tộc, phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, kinh tế du lịch; nhân diện các phong trào, mô hình KTXH có hiệu quả, kết hợp với thu hút ngoại lực, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo bước tăng trưởng đột phá và bền vững. Chăm lo tốt an sinh xã hội, nâng cao điều kiện, chất lượng cuộc sống cho người dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.