Triển khai nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên và công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm học 2026-2027

Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo và các đại biểu chủ trì nội dung đối thoại, trao đổi, giải đáp các nội dung về công tác học sinh, sinh viên và công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm học 2025-2026, công tác giáo dục chính trị đạo đức, lối sống được Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ, lồng ghép linh hoạt vào các môn học và thông qua thực hiện các hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến của học sinh, sinh viên, tạo nền tảng quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh. Công tác phát triển Đảng trong trường học tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; toàn tỉnh có 3.691 học sinh được bồi dưỡng nhận thức về Đảng; có hơn 1.000 học sinh, học viên được kết nạp Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tham mưu xây dựng và triển khai hiệu quả các tiêu chí giáo dục thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa (giai đoạn 2025-2030). 100% cơ sở giáo dục duy trì nền nếp Bộ Quy tắc ứng xử trường học và xây dựng mô hình “Trường học Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Hạnh phúc”. Sở đã phối hợp liên ngành (với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch) bồi dưỡng cho hơn 500 cán bộ, giáo viên; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 về giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống thông qua di sản văn hóa, phát triển thư viện trường học và các hoạt động văn hóa, thể thao trong trường học.

Bên cạnh đó, các trường triển khai hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học đường, công tác xã hội, giáo dục kỹ năng sống và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học; 100% CSGD thực hiện nghiêm các quy định về công tác y tế trường học;…

Về công nghệ thông tin và chuyển đổi số, trong năm học vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi số đồng bộ từ Sở đến cơ sở. 100% các cơ sở giáo dục đã cài ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong điều hành, quản lý giáo dục và hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số tại đơn vị theo hướng dẫn của Bộ và của Sở Giáo dục và Đào tạo, kết quả 100% CSGD đều đạt mức độ chuyển đổi số tối thiểu ở mức độ 2. 100% cơ sở giáo dục phổ thông trong tỉnh đã triển khai học bạ số theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT. Việc ứng dụng rộng rãi công nghệ AI vào công tác quản lý và đổi mới phương pháp dạy học được nhiều cơ sở giáo dục trong tỉnh ứng dụng hiệu quả…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung quan trọng về công tác học sinh, sinh viên và công nghệ thông tin, chuyển đổi số như: công tác tạo nguồn phát triển Đảng, hỗ trợ giáo dục khởi nghiệp cho học sinh, công tác Đoàn - Đội, hoạt động giáo dục thể chất - thể thao trong trường học, an ninh - an toàn trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh trên môi trường mạng, ứng dụng công nghệ thông tin - chuyển đổi số trong dạy và học, quản trị trường học… để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Định hướng công tác học sinh, sinh viên trong năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các CSGD tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; chú trọng tạo nguồn, phát triển Đảng trong học sinh THPT; Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lịch sử gắn với di sản văn hóa địa phương; Tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; Nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Đội, tư vấn và hỗ trợ học sinh; tăng cường công tác an ninh, an toàn trường học.

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, đưa phong trào thể thao trường học đi vào chiều sâu, duy trì nền nếp vận động, tập luyện thể dục thể thao, phát triển các câu lạc bộ phù hợp.

Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác y tế trường học; phối hợp thực hiện khám sức khỏe, khám sàng lọc và tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho học sinh theo kế hoạch của địa phương. Đẩy mạnh giáo dục tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phù hợp với học sinh phổ thông …

Về công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các CSGD tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục và CSGD trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chuyển đổi số. Ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý và khai thác sử dụng dữ liệu theo quy định…

Triển khai các hoạt động nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ nhà giáo, nhân viên, người học về vai trò, vị trí của ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động giáo dục. Đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá trên môi trường số và công tác chuyển đổi số, tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học kết hợp trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên theo quy định phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị…

Các CSGD cấp mầm non triển khai ứng dụng quản trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; các CSGD phổ thông, giáo dục thường xuyên triển khai phần mềm quản trị nhà trường đảm bảo 100% người học, nhà giáo được định danh thống nhất, cơ sở vật chất, thiết bị và các nguồn lực khác được quản lý bằng hồ sơ số, đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ, kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục…

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng các đơn vị có thành tích cao trong Hội thi thể thao cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục Ninh Bình năm 2026.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Đại hội Thể thao cán bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình năm học 2025- 2026 được Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng.