Triển khai nhiệm vụ biên soạn công trình 'Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Tuyên Quang'

Đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; Quyết định thành lập Ban Biên soạn và Tổ giúp việc. Đồng thời, tham gia thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo đề cương biên soạn công trình “Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Tuyên Quang (1947-2027)”.

Theo dự thảo, công trình gồm 5 chương, tái hiện toàn diện quá trình hình thành, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh qua các thời kỳ lịch sử. Theo đó, Chương I phản ánh quá trình hình thành, chiến đấu và phát triển của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947-1954). Nội dung Chương II tập trung vào quá trình chiến đấu và phát triển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1955-1975). Chương III khái quát giai đoạn 1976-2006, khi quân và dân Tuyên Quang thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chương IV tập trung làm rõ quá trình xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, phòng, chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh giai đoạn 2007-2025. Chương V phản ánh quá trình đổi mới tổ chức, biên chế, phát triển lực lượng và hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh, việc biên soạn công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu, tổng kết, hệ thống hóa quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh qua 80 năm; qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và các thế hệ hôm nay, đồng thời lưu giữ những tư liệu lịch sử có giá trị cho các thế hệ mai sau.

Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn và Tổ giúp việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch triển khai khoa học, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Quá trình biên soạn phải bảo đảm tính Đảng, tính khoa học và tính lịch sử; nội dung chính xác, khách quan, toàn diện, có căn cứ tư liệu rõ ràng; chú trọng khai thác, sưu tầm, đối chiếu các nguồn tài liệu, nhân chứng lịch sử, nhất là những tư liệu quý, những sự kiện và nhân vật tiêu biểu qua các thời kỳ. Đồng thời, cần kế thừa có chọn lọc các công trình lịch sử đã được biên soạn, bổ sung những tư liệu mới, phản ánh đầy đủ những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang (17/4/1947-17/4/2027), phản ánh quá trình hình thành, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 8 chữ vàng “Trung thành - Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng”.