Triển khai nhanh dự án nhà máy nước thô liên vùng ở tỉnh Đồng Tháp-Tây Ninh-Vĩnh Long

Lắp đặt hệ thống ống truyền tải của dự án nhà máy nước thô liên vùng tỉnh Đồng Tháp-Tây Ninh-Vĩnh Long. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Dự án nhà máy nước thô liên vùng tỉnh Đồng Tháp-Tây Ninh-Vĩnh Long được khởi công vào ngày 24/10/2025, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.820 tỷ đồng. Dự án có công suất thiết kế 300.000m3/ngày, đêm gồm: các trạm bơm chính và hệ thống tuyến ống khoảng 115km. Dự án do Công ty trách nhiệm hữu hạn nước thô DNP-Sông Tiền làm chủ đầu tư.

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nước thô DNP-Sông Tiền Lê Trung Hải cho biết, sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý vào tháng 7/2026, dự án đã đồng loạt triển khai hợp phần 1 bao gồm: các Trạm bơm nước thô Đồng Tâm, Nguyễn Tấn Thành; trạm bơm tăng áp Châu Thành và hệ thống tuyến ống truyền tải HDPE từ D315 đến D1400 từ trạm bơm nước thô Đồng Tâm về tỉnh Tây Ninh, với chiều dài khoảng 70km nhằm cung cấp cho các nhà máy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh. Dự án dự kiến hoàn thành hợp phần 1 trong Quý I/2027 và vận hành chính thức Quý II/2027.

Kiểm tra công tác triển khai xây dựng trạm nước thô. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Đến ngày 18/10, chủ đầu tư đã đồng loạt triển khai đặt hàng vật tư thiết bị, thi công phần nền móng của các trạm bơm và thi công các tuyến ống D1400 tại khuôn viên Nhà máy nước Đồng Tâm, tuyến D1200 và D1000 trên tuyến đường dân sinh dọc hành lang đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương; tuyến D630 tại địa bàn phường Khánh Hậu, phường Long An đấu nối với Công ty cấp nước Long An (tỉnh Tây Ninh); tuyến D315 cấp cho nhà máy nước Phú Mỹ của Công ty cấp nước Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp).

Dự án triển khai hệ thống ống truyền tải. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo ông Lê Trung Hải, chiều dài tuyến đã triển khai được khoảng 16km, đạt hơn 20% kế hoạch. Với quyết tâm thực hiện dự án đạt tiến độ đề ra, chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu thực hiện hoàn trả mặt bằng đến đó, hạn chế tối đa việc đào mở kéo dài gây ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Tại các khu vực đông dân cư, các đơn vị thi công bố trí thi công vào ban đêm, yêu cầu các tổ đội hoàn trả mặt đường, bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn trước 3 giờ 30 phút sáng. Đối với các khu vực ít dân cư, nhà thầu tổ chức thi công ban ngày để bảo đảm hiệu quả và an toàn.

Các điểm đang triển khai, đơn vị thi công đều tăng cường công tác cảnh báo, phân luồng giao thông; phối hợp các đơn vị thi công đường cao tốc và chính quyền địa phương nhằm hạn chế xung đột giao thông, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Hệ thống ống truyền tải được tập kết để triển khai dự án. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Thời gian tới, ông Lê Trung Hải cho biết, chủ đầu tư sẽ huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ; tăng cường thêm các mũi thi công ở những khu vực đủ điều kiện; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để tháo gỡ kịp thời những khó khăn về mặt bằng, giao thông và các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công; kiểm soát tiến độ, chất lượng, công tác cung ứng vật tư, lắp đặt thiết bị...

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ bảo đảm năng lực truyền tải nguồn nước thô không nhiễm mặn từ sông Tiền và kênh Nguyễn Tấn Thành đến các nhà máy nước sạch hiện hữu tại tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long. Công suất đáp ứng nhu cầu cho hơn 2 triệu người dân, phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm của vùng.

Kiểm tra tiến độ triển khai ống truyền tải của dự án nhà máy nước thô liên vùng tỉnh Đồng Tháp-Tây Ninh-Vĩnh Long. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Những năm qua, Đồng bằng sông Cửu Long đã và đang chịu tác động khốc liệt của biến đổi khí hậu. Xâm nhập mặn lấn sâu, hạn hán kéo dài, nguồn nước ngầm suy giảm nghiêm trọng.

Một số khu vực, người dân phải đối mặt với cảnh thiếu nước sinh hoạt, các khu công nghiệp và vùng sản xuất nông nghiệp buộc phải cắt giảm hoạt động trong mùa khô.

Vì vậy, dự án nhà máy nước thô liên vùng này đi vào hoạt động sẽ góp phần giải bài toán nước ngọt, tạo nguồn cung ổn định, an toàn và bền vững để phục vụ quá trình xử lý nước sạch, bảo đảm sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế, xã hội của một số địa phương trong vùng.