Triển khai nghiêm túc nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh - Ảnh: H.L

Tham dự có đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo và cán bộ trực tiếp tham mưu về vị trí việc làm, tổ chức bộ máy, biên chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Buổi làm việc được kết nối với 78 điểm cầu xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031 là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính căn cơ, lâu dài trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế. Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương đã xác định rõ những yêu cầu, định hướng quan trọng để rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong toàn hệ thống chính trị.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự buổi làm việc - Ảnh: H.L

Các đại biểu dự buổi làm việc - Ảnh: H.L

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, hướng dẫn của Trung ương; tập trung cao độ, tinh thần trách nhiệm và tính chủ động ngay từ những bước đầu tiên. Đồng chí lưu ý, việc rà soát, xác định vị trí việc làm phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và đặc thù hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng bản mô tả công việc cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, yêu cầu năng lực và tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc đối với từng vị trí. Trên cơ sở đó, xác định đúng nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án bố trí biên chế chính xác, phù hợp.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.L

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần khẩn trương tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, cụ thể hóa các nội dung công việc, phân công trách nhiệm rõ ràng, xác định thời hạn hoàn thành đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, cần gắn việc triển khai nhiệm vụ với chế độ báo cáo của các ban, đơn vị với Ban Thường trực Tỉnh ủy; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, khối lượng công việc lớn, thời gian triển khai không còn nhiều, áp lực đặt ra là rất lớn. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không được thực hiện qua loa, hình thức, mà phải tiến hành bài bản, khoa học, thực chất và hiệu quả, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng lộ trình, yêu cầu của Trung ương và của tỉnh.