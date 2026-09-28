Triển khai Nghị quyết số 57 phải được đong đếm bằng sản phẩm và hiệu quả cụ thể

Tham dự có các đồng chí: Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó trưởng BCĐ và thành viên BCĐ tỉnh.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương - Ảnh: X.P

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương phải xác định rõ, việc triển khai các nhiệm vụ về KHCN, ĐMST và CĐS không chỉ được đánh giá bằng số lượng hội nghị, văn bản hay các nhiệm vụ đã triển khai, mà quan trọng nhất là sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực tế. Trước hết, phải tập trung quyết liệt cho công tác giải ngân nguồn vốn thực hiện Nghị quyết số 57.

Đối với nguồn kinh phí đã được phân bổ, cần tăng cường phân cấp, trao quyền chủ động cho các sở, ngành và địa phương. Những nội dung mua sắm, đầu tư trang thiết bị, hạ tầng phục vụ trực tiếp nhiệm vụ CĐS có thể được chủ động triển khai trong phạm vi nguồn vốn và nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng quy định, đúng mục tiêu, hiệu quả và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, không để xảy ra tình trạng có nguồn nhưng chậm tổ chức thực hiện. Riêng về giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh đặt ra các mốc phấn đấu đến ngày 30/10 giải ngân ít nhất 75% và đến ngày 30/11 đạt trên 90%.

Trong tháng 10/2026 phải tập trung hoàn thành việc xóa các điểm lõm sóng. Trước mắt rà soát lại chính xác số lượng điểm chưa có sóng. Trên cơ sở đó, làm việc cụ thể với các doanh nghiệp viễn thông để xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý từng điểm. Đồng thời, xây dựng kế hoạch xóa 19 thôn, bản chưa có điện theo nguồn vốn đầu tư công đã được xác định, chủ động phối hợp với ngành điện để tổ chức thực hiện theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Một trong những nhiệm vụ được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặt ra là việc xây dựng Trung tâm an ninh mạng, cần căn cứ nguồn hỗ trợ của Trung ương và khả năng cân đối ngân sách địa phương để sớm hoàn thiện phương án, báo cáo và triển khai, không để chậm tiến độ các nhiệm vụ theo yêu cầu của Nghị quyết số 57.

Cùng với đó, tập trung xây dựng và cụ thể hóa các sản phẩm công nghệ chủ lực của tỉnh. Không dừng lại ở ý tưởng mà phải xác định rõ sản phẩm gì, doanh nghiệp nào tham gia, đơn vị nghiên cứu nào phối hợp, nguồn lực ở đâu và ai chịu trách nhiệm thực hiện. Các hướng có thể nghiên cứu gồm vật liệu, công nghệ bán dẫn; du lịch thông minh, nhất là giải pháp bảo đảm an toàn cho du khách tại các điểm du lịch mạo hiểm; cảng hàng không thông minh, cảng đường thủy thông minh, cửa khẩu thông minh và chăn nuôi thông minh theo chuỗi giá trị.

Đối với các dự án, doanh nghiệp lớn đang triển khai trên địa bàn, cần chủ động nghiên cứu để tích hợp các giải pháp công nghệ, hình thành những mô hình cụ thể, có khả năng nhân rộng và tạo ra sản phẩm thực tế.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: X.P

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, các sở, ngành cần rà soát toàn bộ nhiệm vụ được các bộ, ngành Trung ương giao, đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan đến CĐS, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện, không chờ đợi hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Đối với nhiệm vụ làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, phải tập trung hoàn thành theo mốc thời gian 30/10. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện những phần việc còn lại.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch phát động 100 ngày đêm cao điểm số hóa tài liệu còn tồn đọng. Cần huy động sự tham gia của các lực lượng phù hợp, phân công cụ thể cho từng ngành, từng cơ quan, đơn vị và thường xuyên theo dõi tiến độ, bảo đảm việc số hóa tạo ra kết quả thực chất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh, tất cả nhiệm vụ liên quan đến triển khai Nghị quyết số 57 phải do thủ trưởng các sở, ngành và bí thư, chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chịu trách nhiệm. Cơ quan thường trực phải theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nghiêm túc, tạo kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện.

Việc triển khai Nghị quyết số 57 phải được đong đếm bằng sản phẩm và hiệu quả cụ thể, không chỉ bằng hội nghị, văn bản hay báo cáo. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần tập trung cao độ, tạo chuyển biến thực sự và bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai có kết quả, có sản phẩm cụ thể.